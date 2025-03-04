"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с прогнозной ценой 5727 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 5727 рублей за штуку, говорится в материале аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"По итогам последних кварталов в "Яндексе" произошли серьезные перемены, которые стали новым этапом в развитии компании. Не исключено, что в будущем нас ожидает постепенная корректировка его стратегии. Учитывая все изменения, мы пересмотрели наши оценки и пришли к выводу, что эмитент по-прежнему является привлекательной компанией для инвестиций, - пишет эксперт. - Подобный взгляд подтвержден сильным подбором активов, позитивными прогнозами финансовых результатов и лидирующими позициями компании на рынке сразу во множестве сегментов бизнеса".

По оценкам инвесткомпании, в ближайшие пять лет выручка "Яндекса" будет расти с CAGR на уровне 19% и увеличится за период в 2,4 раза. EBITDA в период до 2029 года может увеличиться более чем в четыре раза на фоне продолжающегося роста маржинальности некоторых направлений.

"Сильные фундаментальные показатели бизнеса, на наш взгляд, могут способствовать опережающей позитивной динамике акций группы при начале цикла снижения ставок и развороте рынка", - указывает Михайлин в обзоре.

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