Прогнозная цена акций Аэрофлота составляет 85 руб. - ПСБ

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью акций на уровне 85 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Лауры Кузнецовой.

"Результаты авиаперевозчика за 2024 год оцениваем позитивно - компания успешно адаптируется под новые реалии, активно расширяя маршрутную сеть. Возможности для дальнейшего роста сохраняются за счет развития внутреннего туризма и потенциального улучшения геополитической обстановки", - указывает эксперт.

Кузнецова также отмечает, что с учетом обновленной дивидендной политики и чистой прибыли по РСБУ (дивиденд по закону не может превышать ее размер), "Аэрофлот" может заплатить за 2024 год около 5,5 руб. на акцию (доходность - около 7%) - это будет первая выплата с 2019 года.

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