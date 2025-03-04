"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Аэрофлота" из-за смешанных финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2024 год, а также низких перспектив роста пассажиропотока в 2025 году, сообщается в материале аналитиков брокера.

Тем не менее, указывают эксперты, компания может стать одним из главных бенефициаров, если реализуется сценарий открытия международных направлений при снятии санкций.

С учетом финансовых результатов, а также чистой прибыли группы по РСБУ аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют прогноз по дивидендам "Аэрофлота" в 5 рублей на акцию. Рекомендация совета директоров по дивидендам может выйти в мае, а сама выплата потенциально будет назначена на июнь, отмечают они.

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