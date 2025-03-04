"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" Ростелекома до 72,5 руб. и 68,51 руб. соответственно

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком" со 118,71 рубля до 72,5 рубля за штуку и со 111,77 рубля до 68,51 рубля за штуку соответственно, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков.

Компания в конце февраля раскрыла результаты за 2024 год по МСФО.

Чистая прибыль снизилась на 43%, составив 24 млрд руб., свободный денежный поток за год сократился на 61%, до 11,6 млрд руб., что связано с ростом процентных расходов и увеличением капитальных вложений, констатируют эксперты.

Капзатраты выросли на 21%, достигнув 23% выручки, что соответствует долгосрочным средним значениям. "Однако с учетом повышения ставок и растущей долговой нагрузки (чистый долг к EBITDA составил 2,3x против 2,2x в 2023 году и 1,6x в 2022 году) мы ожидали более оперативного сокращения CAPEX в ответ на ухудшение ситуации на долговом рынке", - указывают аналитики инвесткомпании.

"Дополнительно отмечаем, что стратегия "Ростелекома" на 2026-2030 гг. может быть вынесена на утверждение совета директоров только во второй половине 2025 года. Ранее предполагалось, что новая стратегия будет представлена в 1П25", - обращают внимание в АКБФ.

Эксперты отмечают в обзоре, что на фоне этих факторов прогноз стоимости долга компании на среднесрочный период существенно ухудшен. Рост инвестиций "Ростелекома" в технологический сектор при сокращении абонентской базы местной телефонной связи создает риск снижения рентабельности, учитывая влияние роста ставок и инфляции.

Прогноз чистой прибыли компании на 2025 год составляет 20,3 млрд руб., OIBDA ожидается на уровне 312,6 млрд руб..

"Несмотря на возможную поддержку компании со стороны регуляторов, она пока не привела к значимым корректировкам инвестиционной нагрузки. На фоне повышения глобальных инфляционных рисков и ужесточения внутренних кредитно-налоговых условий не рассматриваем сокращение дисконта-поправки на риск вложений в бумаги компании. Он остается на уровне 15%, - пишут аналитики в обзоре инвесткомпании. - Прогноз дивидендных выплат по итогам 2024 года составляет 6,06 руб. на акцию, рыночный прогноз - 6,4 руб. на акцию. По результатам 2025 года ожидаем дивиденды также на уровне 6,06 руб. на акцию".

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