S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5780-5910п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5780-5910 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"Торги на большинстве европейских фондовых площадок проходят в зеленой зоне, азиатские рынки показывают негативную динамику, - отмечает эксперт. - В свою очередь, фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют консолидацию. На предстоящую сессию с учетом новостей о торговых войнах прогнозируем высокий уровень волатильности при негативном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5780-5910 пунктов".

С технической точки зрения S&P 500, по мнению аналитика, возобновил нисходящее движение. Область 5990-6000 пунктов выступила сильным сопротивлением. "Краткосрочный баланс рисков по-прежнему выглядит "медвежьим", так как индикатор RSI находится ниже 50 пунктов, а торговля происходит под 50-дневной скользящей средней, - указывает Байтерек. - Уровень 5780 представляется критически важным для удержания "быками", так как его потенциальный пробой может привести к тесту 200-дневной скользящей средней впервые с октября 2023 года".

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