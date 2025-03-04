Рынок акций РФ днем поднялся к 3240п по индексу МосБиржи на надеждах завершения конфликта на Украине

Москва. 4 марта. Рынок акций РФ днем во вторник вырос на фоне сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине в рамках процесса мирного урегулирования конфликта Россия-Украина, также "бычий" настрой подогревается ожиданиями возможного в перспективе ослабления антироссийских санкций от США. Индекс МосБиржи поднялся в район 3240 пунктов, лидируют в росте акции металлургов.

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3234,47 пункта (+2,8%, максимум дня - 3246,09 пункта), индекс РТС - 1141,66 пункта (+2,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 марта, составляет 89,2497 руб. (+99,29 копейки).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%).

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, что президент Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. По его данным, США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру.

Источник сообщил, что Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету сделать паузу в поставках вооружений. Как заявил чиновник, поставки всей военной техники США, которая в настоящее время не находится на Украине, будут приостановлены, включая оружие, перевозимое самолетами и кораблями, а также ожидающее в транзитных зонах в Польше.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия на Украину и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из запасов США.

Президент США Трамп заявил в понедельник, что считает недопустимой идею, согласно которой украинский конфликт продлится еще годы. "Мы хотим, чтобы это быстро закончилось. Это не должно тянуться годами", - сказал он журналистам в Белом доме.

По его словам, Россия и жители Украины готовы к урегулированию конфликта. "Россия и украинский народ хотят заключить соглашение", - сказал он журналистам. По мнению Трампа, в итоге представителям США, России, Украины, европейских стран "нужно будет собраться за одним столом и заключить сделку".

Экономическая заинтересованность Вашингтона в будущем Украины является лучшей гарантией безопасности страны, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если вам нужны реальные гарантии безопасности (...), то самая лучшая гарантия безопасности - это обеспечить американцам экономическую перспективу в будущем Украины", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, дверь в Белый дом президенту Украины Владимиру Зеленскому открыта, если он готов "серьезно говорить о мире". Как отметил вице-президент, США "не хотят финансировать войну бесконечно".

Приостановка американской военной помощи Украине, если это соответствует действительности, может сподвигнуть Киев к мирному процессу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, в Кремле заявили, что для нормализации российско-американских отношений следовало бы избавиться от антироссийских санкций со стороны США.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ во вторник ожидаемо растет, отыгрывая вечерние новости понедельника о том, что США разрабатывают предложение по отмене ограничений против ряда российских компаний и физлиц. В целом основной тренд по индексу МосБиржи остается восходящим по мере того, как нормализуются отношения между Россией и США.

Второй важный фактор, который влияет на российский рынок, это монетарная политика ЦБ РФ. "Наш базовый сценарий: в июне вероятно первое снижение ключевой ставки, а к концу года - до 16% годовых", - полагают эксперты "БКС МИ".

По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть Brent откатилась в область минимумов прошлого года на новостях, что ОПЕК+ в апреле все же приступит к возобновлению части добычи, а также опасениях, что тарифная политика Трампа против китайских товаров может в долгосрочной перспективе сказаться на темпах роста мировой экономики и спросе на энергоресурсы. Пошлины на Мексику и Канаду оказывают слабое влияние на рынок нефти. Новости о возможном снятии части санкций с России пока не дают особой ясности. Скорее всего, условие снятие санкций будет зависеть от действий России в части прекращения огня.

С точки зрения технической картины у Brent есть риск краткосрочно опуститься ниже $70 за баррель. Уход на уровень $60 за баррель также возможен в текущем году, но пока эта вероятность выглядит преждевременной. Индикатор RSI дневного графика уже сигнализирует о перепроданности, поэтому напрашивается отскок, считает эксперт.

Триггером для отскока может стать накопление негативных ожиданий и "шортовой" массы, а также любые новости о желании США пополнить стратегический резерв (ранее Трамп заявлял, что намерен восстановить резерв США). Что касается более краткосрочных новостных стимулов, то в среду стартует Всекитайское собрание народных представителей, на котором могут быть объявлены новые стимулы для экономики Поднебесной, считает Рокотянская.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, геополитические заявления поддержали российский рынок акций, хотя внешние площадки во вторник подают негативные сигналы из-за усиления торговых войн. США объявили о приостановке военной помощи Украине, а также возможности снятия санкций с РФ.

Причиной для дальнейшего оптимизма во вторник могут стать заявления Трампа о готовности рассмотреть снятие санкций против РФ, а также приостановить предоставление военной помощи Украине, что потенциально может привести к более быстрому заключению мирного соглашения. Тем не менее, поддержка Украины со стороны Европы сохраняется, а во вторник ЕС планирует объявить о плане перевооружения региона, предупреждая о перспективе продолжения конфликта. За рубежом также оценивают последствия усиления торгового противостояния после вступления в силу новых масштабных пошлин США, напомнила Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что поводом для распродаж в начале недели стал пятничный конфликт США и Украины, резко снизивший надежды на скорое урегулирование военной фазы противостояния на Украине и снятия, хотя бы частичного, санкций с России.

Однако уже вечером в понедельник и во вторник рынок восстанавливается на свежих геополитических новостях: Штаты объявили о приостановке помощи Украине, а СМИ пишут, что администрация США также изучает планы отмены антироссийских санкций.

Индекс МосБиржи сформировал новую техническую поддержку в районе 3150 пунктов, откуда индикатор 4 раза с 13 февраля разворачивался вверх. Это стоит учитывать при торговле. Таким образом, нельзя исключать, что рынок будет формировать боковик с границами 3150-3330 пунктов, если геополитика не внесет свою лепту в дальнейшие настроения участников торгов, считает Антонов.

Однако не радует динамика нефти: Brent упала ниже сильной поддержки $71 за баррель. Причины распродажи нефтяных контрактов тоже кроются в геополитике - даже частичное снятие санкций с России может увеличить объем российского углеводородного экспорта. Не исключены также совместные проекты России и США в области добычи, например, в Арктике. После пробоя данного уровня следующей технической целью снижения станет отметка на $6 ниже, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также полагает, что общерыночный сантимент поддержали, оживив позитивные геополитические ожидания, заявления Трампа о недопустимости затягивания конфликта на Украине.

"Рассчитываем, что на последних геополитических новостях, в частности, сообщениях СМИ о приостановке поставок вооружения на Украину и обсуждении в США возможностей по ослаблению антироссийских санкций, индекс МосБиржи постарается закрепиться выше 3200 пунктов. Целевым на сегодня по индексу пока видим тот же диапазон - 3175-3225 пунктов. Не исключаем внутридневных попыток пойти выше", - считает Локтюхов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,1-2%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Индекс потребительского доверия в Японии в феврале опустился до 35 пунктов (минимальный уровень с марта 2023 года) по сравнению 35,2 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали подъем в среднем до 35,7 пункта, по данным Trading Economics.

Безработица в Японии в январе увеличилась до 2,5% по сравнению с 2,4% в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этой отметке.

Капзатраты японских компаний в четвертом квартале сократились на 0,2% относительно аналогичного периода 2023 года. Это стало первым снижением показателя с начала 2021 года, причем эксперты прогнозировали повышение в среднем на 4,9%.

Президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин не принял должные меры для сдерживания притока наркотиков в США.

Ранее сообщалось, что 4 марта вступят в силу 25%-ные пошлины на весь импорт из Канады и Мексики, а уже объявленный 10%-ный тариф на китайский импорт будет увеличен до 20%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что если решение администрации президента США Дональда Трампа о введении пошлин на канадские товары вступит в силу во вторник, то Оттава немедленно ответит введением пошлин на американские товары, сообщил телеканал CNN.

"Канада не оставит это неоправданное решение без ответа. Если американские тарифы вступят в силу сегодня вечером (в ночь на среду по московскому времени - ИФ), Канада (...) введет 25-процентные пошлины на американские товары стоимостью $155 млрд", - сказал Трюдо.

Он пояснил, что введение пошлин начнется с товаров общей стоимостью $30 млрд, а на оставшиеся товары стоимостью $125 млрд - в течение 21 дня.

Премьер Канады считает, что введению США пошлин "нет оправдания", поскольку принимаемые канадскими властями меры позволили с декабря 2024 года по январь 2025 года сократить поток поступающего в США из Канады фентанила на 97%.

На нефтяном рынке днем во вторник цены остаются под давлением продаж, накануне откат ускорился после подтверждения ОПЕК+ своих планов по постепенному увеличению добычи с апреля.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК во вторник составила $70,55 за баррель (-1,5% и -1,2% накануне), апрельская цена WTI - $67,51 за баррель (-1,3% и -1,4% в понедельник).

Страны-участницы коалиции ОПЕК+, объявившие ранее о добровольных сокращениях добычи нефти, начнут постепенное ее увеличение с апреля, как и планировалось ранее, говорится в сообщении ОПЕК.

Соответствующее решение представители Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана приняли 3 марта в ходе конференц-колла, на котором были оценены текущее состояние рынка и его перспективы.

"С учетом здорового состояния рынка и прогнозов по его позитивным перспективам, они (участники встречи - ИФ) подтвердили свое решение, согласованное 5 декабря 2024 года, приступить к постепенному возврату сокращенных добровольно объемов добычи в размере 2,2 млн б/с с 1 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что политика альянса в отношении наращивания добычи остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+17,2%, до 226,2 рубля), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+9,9%), акции МТС-банка (MOEX: MBNK) (+6%), "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (+5,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,1%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+5%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,9%).

Рост акций "Абрау-Дюрсо" вызван новостями о цене размещения допэмиссии, которая оказалась существенно выше текущих рыночных котировок. Как следует их материалов компании по итогам заседания совета директоров, цена размещения допэмиссии ПАО "Абрау-Дюрсо" была определена в 275 рублей за акцию.

Акционеры ПАО "Абрау-Дюрсо" в декабре 2024 года приняли решение об увеличении уставного капитала компании путем допэмиссии 11,5 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Таким образом, сумма от размещения допэмиссии в полном объеме может составить 3 млрд 162,5 млн рублей. Акции дополнительного выпуска размещаются по закрытой подписке в пользу ООО "Актив Капитал", подконтрольной основному акционеру Борису Титову. Как заявлял ранее "Интерфаксу" Титов, средства, которые будут получены от размещения допэмиссии, планируется направить на развитие группы "Абрау-Дюрсо".

Чистая прибыль "Европлана" (MOEX: LEAS) (+3,9%) по МСФО за 2024г выросла на 1%, до 14,9 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Просели акции ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-1,3%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-0,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 70,06 млрд рублей (из них 12,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,97 млрд рублей на акции "Т-Технологии" (MOEX: T) и 6,9 млрд рублей на бумаги "Газпрома").