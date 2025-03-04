"Финам" понизил рейтинг акций "ВИ.ру" до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 108 руб., что предполагает потенциал роста 4,4%, сообщается в обзоре аналитика Игната Иванова.

"Мы присвоили рейтинг "покупать" акциям "ВИ.ру" в конце декабря 2024 года, - пишет эксперт. - С этого момента бумаги выросли на 25% и приблизились к нашей целевой цене. Котировки росли преимущественно на фоне общерыночной эйфории".

Аналитик полагает, что текущие высокие ставки по кредитам (аренде) будут негативно сказываться на чистой прибыли компании. Иванов ожидает, что всего по итогам 2025 года "ВИ.ру" выплатит не больше 2,4 руб. на акцию с доходностью 2,3%, при распределении 50% прибыли.

"ВИ.ру" - бенефициар непубличной компании "ВсеИнструменты.ру", ведущего онлайн-игрока на рынке DIY-товаров.

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