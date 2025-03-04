Прибыль Мосбиржи в 2025г может снизиться по сравнению с 2024г - Альфа-банк

Прибыль "Московской биржи" в 2025 оду может снизиться по сравнению с 2024 годом, отмечают аналитики Альфа-банка Евгений Кипнис и Филипп Николаев в комментарии.

"Московская биржа" опубликовала данные по объемам торгов за февраль 2025 года: совокупный оборот на всех площадках феврале вырос на 19% г/г и на 26% м/м.

На взгляд экспертов банка, операционные результаты за февраль по большинству параметров оказались ожидаемо сильными, и это должно позитивно повлиять на комиссионный доход биржи в 1К25. При этом кратное снижение объемов биржевых торгов валютой продолжит сдерживать рост комиссионных доходов в ближайшие несколько кварталов.

"Кроме того, снижение объема клиентских остатков и то обстоятельство, что процентные ставки, возможно, уже достигли пика, вероятно, уже оказывает давление на процентные доходы, начиная с 4К24, - отмечают Кипнис и Николаев. - Таким образом, можно ожидать, что в 2025 году прибыль биржи, вероятно, снизится по сравнению с 2024 годом. По нашим расчетам, акции Мосбиржи торгуются с форвардным коэффициентом P/E 2025П на уровне 7,6х, против исторических значений 10-11х. Тем не менее, с учетом текущих уровней процентных ставок акции биржи не выглядят существенно недооцененными".

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