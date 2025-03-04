Рубль утром слегка повышается в паре с юанем, несмотря на падение нефти

Москва. 4 марта. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже утром во вторник. Рубль слегка повышается, несмотря на заметное снижение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0935 руб. (-0,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,23 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть снижаются во вторник на решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти. Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры.

Во вторник также должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,05 за баррель, что на 0,8% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,54%, до $68 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут ее постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.

В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".