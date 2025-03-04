Котировки нефти могут во вторник задержаться вблизи $71/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent, вероятно, пока задержатся вблизи уровня $71 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефтяные цены в понедельник снизились до минимума с начала декабря. Помимо новостей относительно тарифов и пошлин, давление на котировки, по мнению аналитиков, оказала ОПЕК+, подтвердившая планы по началу процесса наращивания добычи уже с апреля. Во вторник фьючерсы Brent торгуются у $70,9/барр. "Котировки на время могут задержаться вблизи $71/барр., но в случае анонса значимых мер по стимулированию спроса в КНР цены на сырье способны заметно вырасти в рамках коррекции", - прогнозируют в банке.

В свою очередь, рубль в понедельник продолжил слабеть. Эксперты полагают, что на российскую валюту давление оказывала снизившаяся в моменте вероятность скорейшей деэскалации и, отчасти, официально завершившийся в пятницу налоговый период. "Во вторник курс CNYRUB находится у 12,15 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом устойчивое повторное движение ниже отметок в 12 руб./юань пока выглядит затруднительным, в том числе на фоне последних движений на сырьевом рынке", - полагают аналитики.

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