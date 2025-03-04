Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3200п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может закрепиться выше уровня в 3200 пунктов на торгах во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рассчитываем, что на последних геополитических новостях индекс Мосбиржи постарается закрепиться выше 3200 пунктов. Целевым на день пока видим тот же диапазон - 3175-3225 пунктов. Не исключаем внутридневных попыток пойти выше", - пишет эксперт в комментарии.

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