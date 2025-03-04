"Мои Инвестиции" негативно оценивают акции ТМК

"Мои Инвестиции" негативно оценивают акции "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Результаты эмитента за 2П24 по МСФО оказались слабыми на фоне ухудшения конъюнктуры трубного рынка, в том числе со стороны бурения, констатируют эксперты. В ходе телеконференции менеджмент подтвердил, что компания не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год, выплата промежуточных дивидендов в текущем году не исключена, но не является базовым сценарием.

"По нашим оценкам, ТМК торгуется с коэффициентом 12M EV/EBITDA в 4,8x, что является одной из самых высоких оценок в секторе, по этой причине у нас негативный взгляд на ценную бумагу", - указывают аналитики.

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