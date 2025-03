Цены на нефть опускаются

Уолл-стрит упала в понедельник в ожидании пошлин и на слабых статданных. Фондовые рынки Азии в основном снижаются во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник, инвесторы оценивали статданные и ждали вступления в силу импортных пошлин.

Как сообщалось, 4 марта вступят в силу 25%-ные пошлины на весь импорт из Канады и Мексики, а ранее объявленный 10%-ный тариф на китайский импорт будет увеличен до 20%.

Тем временем в понедельник из сообщения Института управления поставками (ISM) стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее.

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Позднее этой неделе ISM обнародует индекс деловой активности в секторе услуг, а в пятницу будет опубликован отчет о состоянии рынка труда США за февраль.

"Пришло время нервничать, - сказала Калли Кокс из Ritholtz Wealth Management. - Не ждать падения, но нервничать. Пока недостаточно данных, чтобы предположить, что мы приближаемся к глубокой просадке, но экономика быстро меняется. Поток заголовков не иссякает, и люди не знают, что делать. Поэтому они ждут сигнала об улучшении".

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упали на 8,8% на новости о расследовании возможных нелегальных поставок её микрочипов в Китай через Малайзию.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) понизилась на 2,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3,4%.

Цена бумаг Kroger Co. (SPB: KR) снизилась на 3%. Американская сеть супермаркетов отправила в отставку главного исполнительного директора Родни Макмаллена на фоне расследования в отношении его личного поведения.

Котировки акций AbbVie (SPB: ABBV) увеличились на 1,2%. Американская фармкомпания подписала лицензионное соглашение на разработку и коммерциализацию препарата от ожирения нового поколения датской биотехнологической компании Gubra A/S, сумма сделки составит более $2,2 млрд.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1,48% и составил 43191,24 пункта.

Standard & Poor''s 500 упал на 1,76% - до 5849,72 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,64% и составил 18350,19 пункта.

Фондовые рынки Азии в основном снижаются в ходе торгов во вторник.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшилось на 1,5%.

Индекс потребительского доверия в Японии в феврале опустился до 35 пунктов (минимальный уровень с марта 2023 года) по сравнению 35,2 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали подъем в среднем до 35,7 пункта, по данным Trading Economics.

Безработица в Японии в январе увеличилась до 2,5% по сравнению с 2,4% в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этой отметке.

Капзатраты японских компаний в четвертом квартале сократились на 0,2% относительно аналогичного периода 2023 года. Это стало первым снижением показателя с начала 2021 года, причем эксперты прогнозировали повышение в среднем на 4,9%.

Существенный спад показывают котировки акций производителя электрооборудования Furukawa Electric (-9,1%), ритейлера Seven & I (-7,9%), производителя кабелей и проволоки Fujikura (-6,7%).

Также дешевеют бумаги представителей технологического сектора, включая SoftBank Group Corp. (-5,4%), Advantest Corp. (-4,9%), Socionext Inc. (-4,8%), Disco Corp. (-4,3%), Sumco Corp. (-4,2%), Lasertec (-2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,1%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже являются акции автомобильных компаний BYD и Geely, подешевевшие на 6,9% и 6,3% соответственно.

Кроме того, котировки бумаг телекоммуникационной China Unicom снизились на 3,2%, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,1% и 2,2% соответственно, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 3%, интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 1,5%.

При этом наиболее существенный подъем цен показывают бумаги пивоваренных компаний Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. и China Resources Beer - на 5,8% и 4,9% соответственно. Также растет стоимость разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) и интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,3% и 2,2% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК опустился на 0,1%.

Котировки акций сталелитейной Posco снизились на 1,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,2%, чипмейкера SK Hynix - на 2,2%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 0,2%.

Между тем цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,7%.

В том числе существенно подешевели акции производителей урана Boss Energy - на 9,9%, Deep Yellow - на 5,6%, Paladin Energy - на 4,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,4%.

Цены на нефть снижаются во вторник на решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры.

Во вторник также должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $71,17 за баррель, что на $0,45 (0,63%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,19 (1,6%), до $71,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,22 (0,32%), до $68,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,39 (2%), до $68,37 за баррель.

"Нефтяной рынок находится под давлением с двух фронтов, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV, имея в виду решение ОПЕК+ и пошлины Трампа. - Возможные ответные меры на шаги Трампа будут означать дальнейшую эскалацию, что ухудшит перспективы экономического роста и спроса на нефть".

Как сообщалось, страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут ее постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.

В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".