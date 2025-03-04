.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть опускаются
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2%
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2% после повышения на 8,2% в декабре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, которые предусматривали рост в январе на 5,4%
 
Минфин РФ сохраняет свои оценки исполнения федерального бюджета в 2025 году
Минфин РФ сохраняет свои оценки исполнения федерального бюджета в 2025 году, однако не исключает, что дефицит может превысить план в 0,5% ВВП в случае сохранения текущих цен на нефть - около $60 за баррель. "Мы стараемся всех ориентировать не на...
 
Рост экономики РФ перестал быть фронтальным - Решетников
Опережающие индикаторы указывают на признаки охлаждение экономики РФ, темпы роста в ряде отраслей замедлились, кредитование сжимается, что влияет на спрос и инвестиции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников выступая на комитете по...
 
Счетная палата в 2024 году вернула в бюджет 148,9 млрд руб.
Счетная палата за 2024 г. вернула в бюджеты всех уровней 148,9 млрд руб., из них 96,9 млрд руб. - в федеральный бюджет. Это в пять раз больше, чем за 2023 г., и рекорд за 30-летнюю историю ведомства. Об этом говорится в отчете о работе Счетной...
 
04 марта 2025 года 09:10

Цены на нефть опускаются

Уолл-стрит упала в понедельник в ожидании пошлин и на слабых статданных. Фондовые рынки Азии в основном снижаются во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник, инвесторы оценивали статданные и ждали вступления в силу импортных пошлин.

Как сообщалось, 4 марта вступят в силу 25%-ные пошлины на весь импорт из Канады и Мексики, а ранее объявленный 10%-ный тариф на китайский импорт будет увеличен до 20%.

Тем временем в понедельник из сообщения Института управления поставками (ISM) стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее.

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Позднее этой неделе ISM обнародует индекс деловой активности в секторе услуг, а в пятницу будет опубликован отчет о состоянии рынка труда США за февраль.

"Пришло время нервничать, - сказала Калли Кокс из Ritholtz Wealth Management. - Не ждать падения, но нервничать. Пока недостаточно данных, чтобы предположить, что мы приближаемся к глубокой просадке, но экономика быстро меняется. Поток заголовков не иссякает, и люди не знают, что делать. Поэтому они ждут сигнала об улучшении".

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упали на 8,8% на новости о расследовании возможных нелегальных поставок её микрочипов в Китай через Малайзию.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) понизилась на 2,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3,4%.

Цена бумаг Kroger Co. (SPB: KR) снизилась на 3%. Американская сеть супермаркетов отправила в отставку главного исполнительного директора Родни Макмаллена на фоне расследования в отношении его личного поведения.

Котировки акций AbbVie (SPB: ABBV) увеличились на 1,2%. Американская фармкомпания подписала лицензионное соглашение на разработку и коммерциализацию препарата от ожирения нового поколения датской биотехнологической компании Gubra A/S, сумма сделки составит более $2,2 млрд.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1,48% и составил 43191,24 пункта.

Standard & Poor''s 500 упал на 1,76% - до 5849,72 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,64% и составил 18350,19 пункта.

Фондовые рынки Азии в основном снижаются в ходе торгов во вторник.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшилось на 1,5%.

Индекс потребительского доверия в Японии в феврале опустился до 35 пунктов (минимальный уровень с марта 2023 года) по сравнению 35,2 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали подъем в среднем до 35,7 пункта, по данным Trading Economics.

Безработица в Японии в январе увеличилась до 2,5% по сравнению с 2,4% в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этой отметке.

Капзатраты японских компаний в четвертом квартале сократились на 0,2% относительно аналогичного периода 2023 года. Это стало первым снижением показателя с начала 2021 года, причем эксперты прогнозировали повышение в среднем на 4,9%.

Существенный спад показывают котировки акций производителя электрооборудования Furukawa Electric (-9,1%), ритейлера Seven & I (-7,9%), производителя кабелей и проволоки Fujikura (-6,7%).

Также дешевеют бумаги представителей технологического сектора, включая SoftBank Group Corp. (-5,4%), Advantest Corp. (-4,9%), Socionext Inc. (-4,8%), Disco Corp. (-4,3%), Sumco Corp. (-4,2%), Lasertec (-2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,1%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже являются акции автомобильных компаний BYD и Geely, подешевевшие на 6,9% и 6,3% соответственно.

Кроме того, котировки бумаг телекоммуникационной China Unicom снизились на 3,2%, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,1% и 2,2% соответственно, производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 3%, интернет-ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 1,5%.

При этом наиболее существенный подъем цен показывают бумаги пивоваренных компаний Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. и China Resources Beer - на 5,8% и 4,9% соответственно. Также растет стоимость разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) и интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,3% и 2,2% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК опустился на 0,1%.

Котировки акций сталелитейной Posco снизились на 1,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,2%, чипмейкера SK Hynix - на 2,2%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 0,2%.

Между тем цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,7%.

В том числе существенно подешевели акции производителей урана Boss Energy - на 9,9%, Deep Yellow - на 5,6%, Paladin Energy - на 4,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,4%.

Цены на нефть снижаются во вторник на решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры.

Во вторник также должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $71,17 за баррель, что на $0,45 (0,63%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,19 (1,6%), до $71,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,22 (0,32%), до $68,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,39 (2%), до $68,37 за баррель.

"Нефтяной рынок находится под давлением с двух фронтов, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV, имея в виду решение ОПЕК+ и пошлины Трампа. - Возможные ответные меры на шаги Трампа будут означать дальнейшую эскалацию, что ухудшит перспективы экономического роста и спроса на нефть".

Как сообщалось, страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут ее постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.

В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 марта 2025 года 19:45
Рынок акций РФ во вторник превысил 3240п по индексу МосБиржи на ожиданиях завершения конфликта на Украине
Москва. 4 марта. Рынок акций РФ во вторник вырос на ожиданиях возможного скорого завершения конфликта вокруг Украины после сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине, а также на фоне возможного в перспективе ослабления антироссийских санкций США; сдерживающим фактором выступила упавшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent в падении протестировал $70 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3240 пунктов, лидировали в росте акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+6,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+5,7%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5,7%).    читать дальше
.
04 марта 2025 года 19:40
Рубль во вторник опустился в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти
Москва. 4 марта. Китайский юань повысился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль ослаб на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,16 руб., что на 6,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
04 марта 2025 года 19:12
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 4 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
04 марта 2025 года 19:03
Дивдоходность акций Аэрофлота за 2024г может составить 7,1-8% - Freedom Finance Global
Дивидендная доходность акций "Аэрофлота" за 2024 год может составить 7,1-8%, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В ходе торгов 4 марта акции "Аэрофлота" на растущем рынке прибавляют 2,3% - инвесторы позитивно реагируют на публикацию результатов авиаперевозчика по МСФО за...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 18:34
Европлан может стать одним из бенефициаров разворота ДКП ЦБ - Альфа-банк
"Европлан" может стать одним из бенефициаров разворота денежно-кредитной политики ЦБ РФ за счет реализации отложенного спроса на лизинг, говорится в материале экспертов Евгения Кипниса и Филиппа Николаева. "Европлан" представил результаты по МСФО за 2024 год: чистая прибыль составила 14,9 млрд...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 18:03
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с прогнозной ценой 5727 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 5727 рублей за штуку, говорится в материале аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "По итогам последних кварталов в "Яндексе" произошли серьезные перемены, которые стали новым этапом в развитии компании. Не...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 17:40
Прогнозная цена акций Аэрофлота составляет 85 руб. - ПСБ
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку "Аэрофлота" с прогнозной стоимостью акций на уровне 85 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Лауры Кузнецовой. "Результаты авиаперевозчика за 2024 год оцениваем позитивно - компания успешно адаптируется под новые реалии,...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 17:17
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота
-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Аэрофлота" из-за смешанных финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2024 год, а также низких перспектив роста пассажиропотока в 2025 году, сообщается в материале аналитиков брокера. Тем не менее, указывают эксперты, компания может стать...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 16:43
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Европлана" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил результаты за 2024 год по МСФО. "Европлан" продемонстрировал рост бизнеса, несмотря на негативную макроэкономическую среду, которая оказывает особенно...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 16:05
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" Ростелекома до 72,5 руб. и 68,51 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком" со 118,71 рубля до 72,5 рубля за штуку и со 111,77 рубля до 68,51 рубля за штуку соответственно, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков. Компания в конце...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 15:28
Рубль днем снижается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти
Москва. 4 марта. Китайский юань повышается на Московской бирже днем во вторник, рубль слабеет на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,183 руб., что на 8,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
04 марта 2025 года 15:28
SberCIB рекомендует покупать акции Европлана с прогнозной ценой 900 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 900 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. Опубликованные результаты эмитента за 2024 год по МСФО совпали с оценками экспертов инвестбанка и прогнозами менеджмента компании, отмечается...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 15:05
Цены на газ в Европе сохраняют краткосрочный потенциал снижения - Freedom Finance Global
Цены на газ в Европе сохраняют краткосрочный потенциал снижения, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Согласно подсчетам Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в европейских подземных хранилищах составляют 38%, или менее 39 млрд куб. м, отмечает...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 14:44
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5780-5910п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5780-5910 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека. "Торги на большинстве европейских фондовых площадок проходят в зеленой зоне, азиатские рынки показывают...    читать дальше
.
04 марта 2025 года 14:03
Дивдоходность акций Аэрофлота за 2024 год может составить 6,6-7,4% - Альфа-банк
Дивидендная доходность акций "Аэрофлота" за 2024 год может составить 6,6-7,4%, полагает аналитик Альфа-банк Анастасия Егазарян. Совет директоров "Аэрофлота" обновил дивидендную политику компании, закрепив целевую норму выплат на уровне 50% скорректированной чистой прибыли группы по МСФО. Ранее...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.