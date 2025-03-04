Цель на 3500п по индексу Мосбиржи пока остается в силе - БКС Экспресс

Целевые 3500 пунктов по индексу Мосбиржи пока остаются в силе, основная формация рынка восходящая, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Технически индекс Мосбиржи в локальной коррекции после оглушительного ралли: после +43% за два месяца откат с февральского пика был около 7%. На фоне повышенной эмоциональности торгов уровни поддержки и сопротивления становятся размыты - много ценового шума, - пишет аналитик. - Тем не менее основная формация рынка восходящая, тренды направлены вверх".

Обращает внимание Зельцер и на монетарный фактор ЦБ РФ. "По нашим оценкам, несмотря на все еще жесткую риторику регулятора, все идет к развороту денежно-кредитной политики: в июне вероятно первое снижение ключевой ставки, а к концу года - 16% годовых", - указывает он.

Целевые 3500 пунктов по индексу Мосбиржи не снимаются, а глубокие проливы бумаг пока целесообразнее выкупать, отмечает эксперт в обзоре.

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