Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- финансовые результаты "Аэрофлота", "Европлана" и "Юнипро" за 2024 год;

- "Европлан" проведет "День инвестора";

- Московская биржа опубликует новые базы расчета индексов;

- квартальные результаты Target Corp. и Best Buy Co.;

- ЕС планирует представить план перевооружения Европы;

- США введут торговые пошлины против Канады, Мексики и Китая.

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