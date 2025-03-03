Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 3150п по индексу МосБиржи из-за неопределенности вокруг конфликта на Украине

Москва. 3 марта. Рынок акций РФ в понедельник снизился на опасениях затягивания процесса мирного урегулирования конфликта вокруг Украины после провалившихся переговоров между президентами США и Украины; давление вечером добавило снижение нефти (фьючерс на Brent откатился к $72,5 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3150 пунктов, в лидерах снижения выступили акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-4,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,7%) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3145,73 пункта (-1,7%, днем индекс опускался ниже 3130 пунктов), индекс РТС - 1110,34 пункта (-2,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 марта, составил 89,2497 руб. (+99,29 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,2% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,6%).

Совет директоров "Аэрофлота" утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике, которое определяет подход к выработке рекомендаций акционерам по выплатам дивидендов. "Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% чистой прибыли группы "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с действующими требованиями правительства РФ", - сказано в сообщении компании.

В Белом доме не уверены, что президент Украины Владимир Зеленский хочет участвовать в переговорах о завершении конфликта и что он вообще желает его завершения, заявил в интервью CNN советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. Он напомнил: президент США Дональд Трамп ранее говорил, что вновь примет Зеленского, только когда тот будет готов к переговорам о завершении конфликта.

Проект "Северный поток 2" может быть перезапущен, причем при поддержке инвесторов из США, сообщила в воскресенье The Financial Times со ссылкой на источники. "По словам нескольких лиц, осведомленных о ходе дискуссий, усилия по достижению этого соглашения предпринимает Маттиас Варниг, который до 2023 года был исполнительным директором компании Nord Stream 2 AG", - пишет издание.

Президент США Трамп в понедельник планирует провести встречу с высокопоставленными членами своей администрации, чтобы обсудить возможные варианты действий по украинской теме, сообщает The New York Times со ссылкой на источник. "Трамп встретится со своими высокопоставленными советниками в сфере нацбезопасности, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер по Украине", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, речь идет в том числе о приостановке или прекращении американской военной помощи Украине, в частности, поставок вооружения, одобренных и оплаченных еще при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источник также писала, что администрация США рассматривает возможность остановки процесса поставок вооружений на Украину.

Тем временем, в администрации США готовятся к новым контактам с российской стороной, в частности, прорабатывается вопрос встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Первый раунд переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым состоялся в Эр-Рияде (...) CNN узнал, что ведется подготовка ко второму раунду, который пройдет в ближайшее время, потенциально, тоже в стране Персидского залива", - говорится в сообщении телеканала. В нем отмечается, что, по данным американских официальных лиц, между сторонами активизируются переговоры о возможной встрече Путина и Трампа.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций снизился под воздействием прошедших на выходных бесплодных переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Инвесторы не оценили вероятную задержку урегулирования конфликта вокруг Украины и потенциальное сохранение в России ряда проинфляционных факторов, которые могут привести к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и высокого уровня ключевой ставки ЦБ РФ.

Акции "Аэрофлота" подросли против всего рынка после новостей, что компания намерена привести свою дивидендную политику к подходу о выплате 50% от скорректированной прибыли по МСФО, добавил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю снижением, в моменте опустившись ниже 3130 пунктов. Геополитические сигналы поступают неоднозначные, часть из них указывает на то, что процесс урегулирования украинского конфликта может быть сложным и продолжительным. Продажи сдерживались ослаблением рубля и ростом котировок металлов.

Из общерыночных новостей можно выделить позитивную статистику. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в феврале вырос сильнее прогноза (до 50,2 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее), выйдя в область роста. Промышленные PMI в еврозоне и США также превысили ожидания. По предварительным данным Евростата, потребительские цены в феврале выросли на 2,4% г/г. Инфляция замедлилась по сравнению с январскими 2,5%, но оказалась выше прогнозных 2,3%.

Во вторник будут опубликованы сведения об уровне безработицы в еврозоне за январь. На российском рынке МКБ (MOEX: CBOM), "Европлан" (MOEX: LEAS), "Аэрофлот" и "Юнипро" (MOEX: UPRO) опубликуют отчетности по МСФО за прошлый год. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 марта - 3180-3330 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в понедельник показывают преимущественно "бычью" динамику, подогретую неплохой статистикой из США.

Российский рынок акций снизился из-за пятничного инцидента в американском Белом Доме, который отсрочил завершение военного конфликта вокруг Украины. Однако в ближайшее время могут поступить новости о скорой встрече президентов России и США (которая активно готовится, согласно CNN), что может поддержать рынок в моменте, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи вновь откатился ниже локального сопротивления 3280 пунктов, что дает сигнал на продолжение снижения до уровня 3000 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, перспектива скорого заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта вокруг Украины стала более неопределенной: срыв переговоров Трампа и Зеленского в конце прошлой недели предвещает сложности с заключением мирного соглашения.

Европа при этом продолжает поддерживать Украину и готовится на саммите этой недели предоставить дополнительное военное финансирование стране, в то время как США готовы и вовсе отказаться от военной помощи. В остальном инвесторы в РФ на этой неделе продолжат следить за геополитическим фоном, а также будут ждать очередных финансовых отчетностей по итогам 2024 года, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи снял среднесрочную перекупленность, отступив в район краткосрочной поддержки 3140 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). При закреплении рынка ниже этой отметки можно ожидать закрытия февральского "гэпа" и движения к 3059 пунктам. Для индекса РТС ближайший важный уровень расположен в районе 1080 пунктов, считает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ пока преобладает нисходящая коррекция. Рынок осознает, что урегулирование конфликта на Украине займет больше времени, чем казалось ранее. Пятничная встреча президента США Трампа с Владимиром Зеленским еще раз это подтвердила.

По-прежнему целью снижения индекса МосБиржи выступает район 3000 пунктов, где находится незакрытый "гэп" от 12 февраля. Впрочем, при появлении позитивных драйверов рынок может начать снимать среднесрочную перекупленность боковиком вокруг отметки 3200 пунктов. В целом же настрой на рост сохраняется, и глубокие просадки стоит выкупать, считает Антонов.

На этой неделе стоит больше внимания обращать на нефть, полагает представитель компании "Алор брокер". С апреля ОПЕК+ по плану должна начать увеличение добычи. С учетом большой вероятности начала взимания США торговых пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая это может уронить цены на нефть Brent глубоко под отметку $70 за баррель. Не исключено, что нефтяной картель вновь примет решение отложить начало наращивания производства нефти. Для российского бюджета и акций нефтянки более выгодными были бы высокие цены на нефть при сохранении нынешнего уровня добычи, полагает Антонов.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,8-2,9%), но слабо "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели в пределах 0,1%).

Биржи Южной Кореи в понедельник были закрыты в связи с государственным праздником.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце поднялся до 50,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в январе. Сводный PMI в феврале увеличился до 51,1 пункта против 50,1 пункта в предыдущий месяц.

Производственный PMI в Японии в феврале поднялся до 49 пунктов по сравнению с 48,7 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали повышение до 48,9 пункта.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник снижение цен возобновилось; трейдеры оценивают данные о состоянии китайской промышленности, перспективы мировой торговли и урегулирования российско-украинского конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,49 за баррель (-0,4% и -1% в пятницу), апрельская цена WTI - $69,3 за баррель (-0,7% и -0,8% в пятницу).

По итогам прошлой недели фьючерс на Brent потерял 1,7%, на WTI - 0,9%. В феврале Brent подешевела на 4,7%, WTI - на 3,8%.

Помимо пошлин в отношении китайских товаров, на вторник запланировано введение тарифов на импорт в США из Канады и Мексики.

Неопределенность относительно последствий торговых войн, а также усиление геополитической напряженности в мире оказывают давление на нефтяные котировки, пишет Trading Economics.

Срыв переговоров между США и Украиной в минувшую пятницу повысил опасения по поводу возможности скорого урегулирования российско-украинского конфликта, ослабив ожидания снятия санкций с российского экспорта нефти.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 117,86 млрд рублей (из них 16,69 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 16,05 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,29 млрд рублей на акции "Т-Технологии").