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03 марта 2025 года 19:34

Рубль в понедельник немного понизился в паре с юанем в рамках коррекции после сильного роста в феврале

Москва. 3 марта. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль немного понизился в рамках коррекции после сильного роста в феврале. На предыдущей неделе рубль обновил максимум с конца августа, а в целом за февраль его укрепление в паре с юанем составило более 9%.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,169 руб., что на 4,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 марта на 99,29 копейки, до 89,2497 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2875 рубля, до 92,853 руб./EUR1.

"Рубль демонстрировал разнонаправленную динамику и по итогам прошлой недели прервал тренд укрепления, продолжавшийся с начала января. По данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара вырос на 0,1% до 88,26 руб., в то время как курс евро снизился на 0,49% до 91,57 руб. Наибольшее ослабление рубля наблюдалось относительно китайского юаня, курс которого за неделю вырос на 1,02% до 12,12 руб. Ключевым фактором давления на национальную валюту стало отсутствие значимых позитивных сообщений относительно геополитической ситуации. При этом Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на прошлой неделе, отметил сезонное снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, что стало важным драйвером произошедшего в феврале укрепления рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Рубль после негативного старта восстановился к юаню, но закрепиться в небольшом плюсе не сумел и перешел к ослаблению. Давление на рубль оказывает исчезновение дополнительного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, продававших ее в рамках очередного налогового периода, который закончился в конце прошлой недели. Кроме того, некоторые компании конвертировали инвалюту в рубли к 27 февраля, когда против них вступали в силу санкции США, направленные на российский нефтегазовый сектор. Дополнительным негативом для рубля выступает ухудшение фактора геополитики. Провал переговоров лидеров США и Украины увеличил неопределенность с урегулированием украинского конфликта. Поэтому на фоне вероятного увеличения спроса на иностранную валюту по мере восстановления импорта после характерной для начала года просадки, скорее всего, рубль продолжит дешеветь. Ближайшая цель восстановления юаня может находиться в районе 12,5-12,6 руб., куда он способен подняться уже на этой неделе", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

ЦБ РФ на заседании совета директоров в марте может рассмотреть и повышение, и снижение ключевой ставки, в переломные моменты обычно большой разброс мнений, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Наверно, есть ощущение переломной такой точки. И в такой точке всегда разброс видений очень большой. Поэтому не удивлюсь, если на мартовском заседании мы будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки. Не воспринимайте это как прогноз, я вот такому плюрализму мнений не удивлюсь", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах конференции Cbonds & Smart-Lab.

Банк России по-прежнему жестко настроен на возвращение инфляции к цели в 4%, свою политику не менял, кроме того, заявил Тремасов. "Мы придем к цели, мы вернем ценовую стабильность и будем удерживать ее в дальнейшем", - отметил он.

По его словам, ЦБ не испытывает иллюзий по поводу возвращения инфляции к цели в 2025 году. Прогноз Банка России по инфляции на 2025 год - 7-8%. ЦБ ожидает, что инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Банк России прогнозирует пик годовой инфляции в РФ в апреле-мае 2025 года, потом она начнет снижаться из-за эффектов базы, напомнил Тремасов.

Фьючерсы на нефть перешли к снижению после выхода индексов деловой активности в производственном секторе США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $72,73 за баррель, что на 0,11% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,22%, до $69,61 за баррель.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта.

Индекс остается выше 50 пунктов, что о говорит о продолжении роста активности в секторе, хотя и более низкими темпами. Индикатор превысил ключевую отметку второй месяц подряд, а до этого 26 месяцев держался ниже 50 пунктов.

Трейдеры также оценивают перспективы урегулирования российско-украинского конфликта.

Срыв переговоров между США и Украиной в минувшую пятницу повысил опасения по поводу возможности скорого урегулирования российско-украинского конфликта, ослабив ожидания снятия санкций с российского экспорта нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно подросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 февраля увеличилась на 1 базисный пункт, до 21,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 4 базисных пункта, до 21% годовых, срочная версия RUONIA на срок три месяца, напротив, опустилась на 2 базисных пункта, до 21,39% годовых. Срочная версия на шесть месяцев прибавила 6 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 21,12% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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