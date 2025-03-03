"Эйлер АТ" понизила прогнозную цену акций АЛРОСА до 80 руб

Аналитики компании "Эйлер Аналитические Технологии" понизили прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 80 рублей за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии.

"АЛРОСА" опубликовала достаточно "слабую" отчетность по МСФО за второе полугодие 2024 года, - отмечает эксперт Никанор Халин. - Выручка компании снизилась на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (до 61,5 млрд руб.), а скорректированная EBITDA - на 83%, до 9,4 млрд руб.: это ниже консенсус-прогноза и наших ожиданий на 41% и 14% соответственно".

По итогам второго полугодия 2024 года свободный денежный поток компании стал отрицательным (минус 61 млрд руб.) - по мнению аналитика, сказалось снижение EBITDA и накопление товарных запасов. По прогнозу "Эйлер АТ", наблюдательный совет "АЛРОСА" не будет рекомендовать выплату финальных дивидендов за 2024 год.

"Исторически восстановление алмазного рынка происходит в первом квартале, когда вся цепочка восполняет запасы после рождественских продаж, - указывает Халин. - Однако, судя по статистике, это восстановление пока не началось: распродажа запасов промежуточными игроками - в том числе трейдерами и дилерами - по-прежнему оказывает давление на рыночный спрос. "АЛРОСА" в 2025 году уменьшит производство на 12%, до 29 млн карат (против 33 млн карат в 2024 году)".

По оценке эксперта, для восстановления баланса спроса и предложения цены на рынке алмазов должны превысить текущий уровень на 35-40%. "Однако рост цен будет происходить уже в 2026-2027гг, - полагает он. - Из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления рынка мы понизили прогноз по акциям "АЛРОСА" до 80 руб. за акцию, сохранив рекомендацию "покупать".

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