"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Интер РАО до 7,30 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций "Интер РАО" с 7,04 рубля до 7,30 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 97% от текущего уровня и сохраняет рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Бизнес компании выглядит консервативным и высокодоходным вариантом вложений, обусловленным стабильным, но возросшим уровнем инвестиций. Возможности пересмотра оценок связаны с реализацией потенциальных инвестиционных проектов в сфере генерации. В ожидании дополнительных данных об инвестиционных планах мы ранее повысили дисконт-поправку на риски вложений в бумаги "Интер РАО" с 30% до 35%", - пишут эксперты.

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