Рынок акций РФ в конце февраля скорректировался вниз из-за сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины

Рынок акций РФ в последнюю неделю февраля скорректировался вниз из-за сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины, что вызвало фиксацию прибыли игроками, также настроения инвесторам омрачили статданные по инфляции в РФ, которые предполагают сохранение жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи после локального роста выше 3350 пунктов откатился на неделе к рубежу 3200 пунктов; индекс РТС упал в район 1140 пунктов.

В период с 24 по 28 февраля индекс МосБиржи снизился на 2,5% и составил 3200,48 пункта, индекс РТС потерял 2,6% и достиг 1142,37 пункта. Апрельский фьючерс на нефть Brent за неделю просел на 1,6%, до $73,22 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 0,09 рубля, до 88,2568 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста, быстро отыграв локальным снижением негатив от утверждения ЕС 16-го пакета антироссийских санкций, а также санкций к РФ со стороны Великобритании; инвесторы продолжили ожидать новостей относительно российско-американских переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи сумел превысить 3300 пунктов после локального снижения в район 3270 пунктов, в лидерах роста выступили акции МКБ (+4,8%), ПАО "Группа Позитив" (+4,2%) и "ММК" (+4,2%).

В рамках 16-го пакета антироссийских санкций ЕС ввел дополнительные ограничения на поставки из РФ первичного алюминия, санкции против 74 танкеров, ограничения для нероссийских финорганизаций, использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ; запрет на проведение транзакций с рядом российских портов и аэропортов, запрет на хранение нефти и нефтепродуктов из РФ на своей территории, а также расширил ограничения против перспективных проектов по добыче нефти и производству СПГ. Кроме того, банки "АК Барс", "Уралсиб", "Точка", "Синара", Росэксимбанк, Национальный резервный банк (НРБ (MOEX: NRBM) ) и ряд других финансовых организаций (всего 13) с 17 марта 2025 года будут отключены от SWIFT.

Власти Великобритании ввели в понедельник санкции против ряда иностранных компаний за поставку продукции двойного назначения, оборудования и электроники для российских оборонных компаний. МИД Великобритании сообщил, что под ограничения подпали компании, которые "базируются в третьих странах, в частности, в странах Центральной Азии, в Турции, Таиланде, Индии и Китае". Также в рамках нового пакета санкций в отношении России принято решение ввести ограничения против 40 судов, которые Лондон относит к "теневому флоту" для перевозки нефти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не наблюдает предпосылок для возобновления диалога с Европой, европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны.

Возможность проведения встречи Трампа и Путина будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил 21 февраля госсекретарь США Марко Рубио.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост на ожиданиях скорой встречи президентов США и России в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности России поставлять алюминий в США и о возможном совместном с США энергометаллургическом мегапроекте в Сибири. Индекс РТС превысил рубеж 1200 пунктов, обновив максимум с мая 2024 года на фоне укрепления рубля; индекс МосБиржи поднялся в район 3330 пунктов. Лидерами подъема выступили акции "Эн+ груп" (+10,7%), ГК "Самолет" (+7,6%) и "Русала" (+5,2%, до 40,92 рубля). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 86,63 руб. (-1,57 рубля).

ВТБ (-1,7%) в октябре-декабре 2024 года показал рекордную квартальную прибыль по МСФО в размере 176,4 млрд рублей, что в 3,2 раза выше результата за тот же период предыдущего года, свидетельствует отчетность группы. Внушительная прибыль за квартал, в котором только декабрь принес группе 99 млрд рублей, позволила достичь таргет на 2024 год и заработать 551,4 млрд рублей (рост на 27,6% г/г). Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал прибыль за квартал на уровне 156 млрд рублей и за год - 531 млрд рублей.

Вместе с тем менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высоких ставок, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Россия могла бы вернуть себе статус крупного поставщика алюминия на американский рынок, оказав тем самым стабилизирующее влияние на цены. Более того, страны могли бы подумать над совместной реализацией энергометаллургического мегапроекта в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по урегулированию на Украине и по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, продвигаются успешно. Также Трамп заявил, что рассчитывает в недалеком будущем провести встречу с Путиным, сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Тем временем Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию о необходимости урегулирования украинского конфликта. Проект поддержали 10 стран, в том числе РФ, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов СБ ООН не применил право вето. Предложенные РФ и другими странами поправки не были приняты.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США проголосовали против резолюции ООН, обвиняющей Россию, так как она противоречила усилиям по урегулированию ситуации на Украине.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в отсутствие новостей о дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; также давление оказали опасения сохранения жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции и снижение нефти (фьючерс на Brent опустился к $72,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился до 3276 пунктов, в лидерах снижения выступили акции "Селигдара" (-5,4%), "Ростелекома" (-4,5% и -4,9% "префы") и "Юнипро" (-3,5%). Курс доллара от ЦБ РФ снизился до 85,93 руб. (-70,4 копейки).

Банк России ожидает ускорения годовой инфляции в РФ по итогам первого квартала 2025 года до 10,6% с 9,5% по итогам 2024 года, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору.

После закрытия основных торгов Мосбиржи Росстат опубликовал свежие данные по недельной инфляции: рост цен в РФ с 18 по 24 февраля 2025 года составил 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает возможным быстро найти решение украинского конфликта, но не исключил, что потребуется больше времени.

Уточнений, связанных с возможной личной встречей президентов России и США, пока нет, сейчас осуществляется поэтапная реализация договоренностей двух лидеров и делегаций высокого уровня России и США, сообщили в среду в Кремле.

Россию никто не спрашивал о возможности размещения миротворческих сил на Украине, такой подход нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Нефть подешевела до уровней середины декабря из-за опасений сокращения спроса. В частности, Трамп заявил, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

Неопределенность, связанная с потенциальными последствиями торговой политики Трампа для экономической активности, нивелировала влияние на стоимость нефти такого фактора, как ужесточение Вашингтоном санкций против нефтяного сектора Ирана.

В четверг рынок акций РФ продолжил коррекционное снижение из-за фиксации прибыли игроками, локальную поддержку оказали заявления президента РФ Владимира Путина о том, что первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды на восстановление межгосударственных отношений; негативным фактором для рынка остаются ожидания пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции. Индекс МосБиржи завершил дневную сессию в районе 3230 пунктов на фоне ослабления рубля; в лидерах снижения выступили акции "Эн+ груп" (-5,1%), "Ростелекома" (-4,6%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,5%). Курс доллара от ЦБ РФ вырос до 87,7 руб. (+1,77 рубля).

Первые контакты с новой администрацией США вселяют надежды, американские партнеры демонстрируют прагматизм и желание отказаться от старых клише, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ. Он отметил, что именно эти проблемы "в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы". Путин также выступил за создание неделимой системы европейской безопасности, "которая действительно обеспечит баланс и взаимный учёт интересов".

Чистый убыток ПАО "РусГидро" (-4%) по РСБУ в 2024 г. составил 13,4 млрд руб. против чистой прибыли 32,67 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка составила 242,88 млрд руб. (+12%).

Сбербанк (-1%) в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб.; чистая прибыль в IV квартале 2024 года сократилась на 1,8% - до 353,1 млрд руб. Результаты оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли банка в 2024 году до 1 трлн 589,3 млрд руб., в IV квартале - до 362,1 млрд руб.

Сбербанк в 2024 году выполнил все поставленные перед менеджментом цели, восстановил достаточность капитала до уровня, необходимого для выплаты дивидендов, сообщил президент - председатель правления Герман Греф на конференц-звонке. По его словам, за 2024 год дивиденды будут выплачены в полном объеме (50% от прибыли).

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что сделку по завершению конфликта на Украине удастся заключить, однако он не может этого гарантировать, так как со сделками бывают "удивительные вещи". Также Трамп сообщил журналистам, что российской стороне придется пойти на уступки, чтобы достичь урегулирования. Он также заверил, что постарается, чтобы соглашение "было хорошим для Украины". При этом Трамп отметил, что не видит смысла давать Киеву американские гарантии безопасности, так как этим должна заниматься Европа. По его словам, в рамках урегулирования США не планируют предлагать ослабление американских санкций против РФ.

Кроме того, Трамп заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, отметив, что, по его мнению, именно перспектива вступления страны в альянс стала одной из причин нынешнего конфликта.

Банк России отмечает возможный разворот проинфляционных факторов, в частности, прекращение роста напряженности на рынке труда, но нужно будет еще оценить устойчивость этих трендов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Кроме того, по ее словам, строительная отрасль может переждать замедление ипотеки, у нее есть накопленный запас прибыли, а граждане при покупке жилья стали чаще использовать собственные средства.

Нефть Brent подросла в район $74 за баррель на усилении обеспокоенности по поводу недостатка предложения после отзыва президентом США выданного компании Chevron разрешения на импорт и экспорт нефтепродуктов из Венесуэлы. Chevron экспортировала из Венесуэлы около 240 тыс. баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти всего нефтяного производства этой страны. Возвращение ограничений не позволит компании продолжать эту деятельность, сообщили американские СМИ.

Накануне Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на импорт в Штаты товаров из Евросоюза. Европейская комиссия заявила в ответ, что намерена "жестко и безотлагательно" отреагировать на возведение любых барьеров, препятствующих свободной и справедливой торговле.

Выручка Fix Price (-4,8%) в IV квартале 2024 года выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и составила 87,7 млрд рублей, сообщила компания. Чистая прибыль уменьшилась на 17,6%, до 7,1 млрд рублей.

В пятницу рынок акций РФ остался под давлением продаж перед выходными днями на фоне ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции и ослабления надежд на скорое урегулирование конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи опустился в район 3200 пунктов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если завершения украинского конфликта не удастся достичь быстро, его урегулирование может не случиться вообще. Трамп вновь отметил, что хотел бы добиться прекращения огня, а затем достигнуть соглашения об урегулировании конфликта.

Также Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против РФ. Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

В период с 24 по 28 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка оказались бумаги ПАО "Озон Фармацевтика" (-11%), "Ростелекома" (-10% и -10% "префы"), "Селигдара" (-10%); лучше рынка выглядели акции ПАО "ВУШ Холдинг" (+10%), ПАО "Ренессанс Страхование" (+8%), ГК "Самолет" (+7%).

Рынок акций РФ в начале марта может продолжить выпускать пар после 2-месячного ралли, инвесторы будут склонны фиксировать прибыль в случае отсутствия новых геополитических оптимистичных сообщений в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3100-3300 пунктов, для индекса РТС - 1100-1250 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".