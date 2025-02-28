Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 28 февраля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали боковую динамику в отсутствие важных для рынка сообщений и событий.

Цены отечественных евробондов во вторник вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, в то время как американские гособлигации умеренно подросли, отыгрывая новые заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах. В частности, Трамп подтвердил, что тарифы в отношении канадских и мексиканских товаров, введение которых ранее было отложено на месяц, вступят в силу, как и планировалось.

В середине недели ситуация как в секторе российских еврооблигаций, так и на рынке базовых активов не изменилась. Колебания котировок евробондов РФ вновь не выходили за рамки бокового диапазона, а US Treasuries продолжили подрастать в цене, хотя уже и более скромными темпами, чем днем ранее.

Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня.

Котировки отечественных евробондов в четверг продолжили колебаться без ярко выраженной направленности, в то время как цены американских казначейских обязательств перешли к плавному снижению в рамках коррекции. Министерство торговли США 27 февраля опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в четвертом квартале, подтвердившие, что американская экономика в октябре-декабре прошлого года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, принимавшие участие в опросах Trading Economics и MarketWatch, также не ожидали пересмотра первоначальной оценки.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 22 тыс. - до 242 тыс., что является максимумом с декабря прошлого года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 220 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 221 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Между тем Трамп в четверг подтвердил, что намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Кроме того, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены "дополнительные пошлины в 10%". Трамп, мотивируя это решение, подчеркнул, что "наркотики по-прежнему поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень большом и недопустимом количестве". "Большая доля этих наркотиков (...) производится и поставляется Китаем", - написал президент США.

В последний день недели котировки US Treasuries возобновили умеренный рост, в то время как рынок российских еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Доходы населения США в январе подскочили на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Это рекордный рост с января прошлого года. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали намного более умеренного подъема - на 0,3%. Расходы американцев сократились на 0,2%, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 года. Эксперты прогнозировали рост на 0,1%. Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в январе вырос на 0,3% в помесячном и на 2,5% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за прошедшую неделю снизились в цене всего на 0,02%, подешевев до 70,05% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,27% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 17,13% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подорожали на 0,12%, до 65,89% от номинала (доходность увеличилась всего на 1 базисный пункт и составила 9,7% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 20 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 0,01%, подешевев до 71,57% от номинала (их доходность выросла на 72 базисных пункта и составила 33,84% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,1%, до 68,22% от номинала (доходность увеличилась на 20 базисных пунктов, составив 21,86% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,71% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов, составив 15,74% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней на 0,05%, до 66,82% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.