Рубль в пятницу подешевел в паре с юанем в рамках коррекции после роста ранее в этом месяце

Москва. 28 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел в последний торговый день месяца в рамках коррекции после сильного роста в феврале. Ранее на неделе рубль обновил максимум с конца августа, а в целом за февраль его укрепление в паре с юанем составило почти 10%.

Кроме того, с окончанием налоговых выплат месяца экспортеры сократили спрос на рублевую ликвидность; в последний день недели они перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,123 руб., что на 10,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 56,01 копейки, до 88,2568 руб./$1, и уменьшил курс евро на 47,07 копейки, до 91,5655 руб./EUR1.

"В начале недели мы продолжали наблюдать укрепление рубля, на пике биржевой курс достигал отметки 11,63 руб. за юань - максимум за последние полгода. К концу же недели отечественная валюта растеряла существенную часть роста, вернувшись к отметке 12,1 руб. за юань. На фоне окончания налогового периода (28 февраля) мы полагаем, что на следующей неделе рубль может продолжить ослабление", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Давление на курс рубля оказывает завершение налогового периода. К тому же вчерашнее вступление в силу санкций США против нефтегазового сектора РФ убрало с рынка дополнительное предложение иностранной валюты. От нее могли избавляться некоторые компании, подпавшие под антироссийские меры. Спрос на инвалюту пока остается сдержанным. Вероятно, импорт восстанавливается слишком медленно после свойственного началу года спада потребительской активности. К тому же сохраняются проблемы с поставкой зарубежных товаров, в том числе из-за трудностей с его оплатой, вызванных санкциями. Дополнительным препятствием для более быстрого ослабления рубля может выступать приток средств из-за рубежа в российские акции и облигации на фоне ожиданий улучшения геополитической ситуации, а также высоких доходностей рублевых долговых бумаг. Тем не менее курс рубля может постепенно возвращаться на более низкие уровни, экономически оправданные с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров. Ближайшей целью восстановления юаня может выступить отметка 12,28 руб.", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если завершения украинского конфликта не удастся достичь быстро, его урегулирование может не случиться вообще. "Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Трамп вновь отметил, что хотел бы добиться прекращения огня, а затем достигнуть соглашения об урегулировании конфликта. Кроме того, Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против РФ, сообщалось в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр в четверг. "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся в нем слова Трампа.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах в связи с украинскими событиями.

Цены на нефть продолжают снижаются вечером в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии и нацелены завершить месяц с потерями.

Давление на котировки оказывают угрозы Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $73,27 за баррель, что на 1,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,68%, до $69,68 за баррель.

Президент США Трамп подтвердил накануне, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, как и планировалось. Он также пообещал ввести на следующей неделе дополнительные 10%-ные пошлины для китайских товаров. Ранее он заявлял о намерении обложить пошлинами в размере 25% импорт товаров из Европы.

Понижательное давление на нефтяные котировки оказывают ожидания, связанные с переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта. Их успех может привести к смягчению санкций против РФ и возобновлению беспрепятственных поставок российской нефти на мировые рынки, пишет Trading Economics.

Трейдеры также ждут решения ОПЕК+ о наращивании нефтедобычи. Планировалось, что альянс начнет постепенно сворачивать добровольные ограничения, затрагивающие добычу 2,2 млн баррелей нефти в сутки, уже в апреле, однако в последние недели в СМИ появились сообщения о том, что этот срок может быть отложен. Ожидается, что ОПЕК+ подтвердит или скорректирует свои планы на апрель на следующей неделе.

В ближайшие дни может возобновиться экспорт нефти из иракского Курдистана. В начале этой недели заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил, что поставки возобновятся сразу же после согласования технических вопросов с турецкой стороной, выразив надежду, что на это уйдет несколько дней.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. (SPB: CVX) разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Ставки межбанковского кредитного рынка немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 февраля уменьшилась на 1 базисный пункт, до 21,16% годовых. Срочные версии RUONIA на срок один и три месяца поднялись на 1 базисный пункт, до 20,96% и 21,41% годовых. Срочная версия на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 21,06% годовых.

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