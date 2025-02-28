"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $126,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 3,4%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Последняя отчетность компании и прогноз оказались достаточно сильными и отражают по-прежнему ажиотажный спрос на решения в сфере ИИ в мире, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - Между тем наша оценка акций NVIDIA, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков (ДДП), указывает на их близость к справедливому уровню в данный момент. Поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на эти бумаги".

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

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