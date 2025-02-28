"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок Fix Price с целевой ценой 437 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Ритейлер вчера представил свои финансовые и операционные результаты за 4К2024, которые мы в основном оцениваем позитивно, - пишет эксперт. - Выручка за период оказалась ниже нашего прогноза, но была на уровне консенсуса. Динамика сопоставимых продаж улучшилась относительно предыдущего квартала, а снижение трафика было самым низким за последние несколько лет. Рентабельность EBITDA заметно превысила наши оценки и ожидания рынка благодаря высокой валовой марже и работе с операционными затратами".

Аналитик напоминает, что в 2025 году году Fix Price должен открыть около 700 новых магазинов net против 751, которые начали работу в течение 2024 года.

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