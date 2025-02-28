Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Интер РАО на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "Интер РАО" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

"Опубликованные 28 февраля результаты компании за 4К24 по МСФО оказались лучше наших ожиданий и прогнозов рынка на уровне выручки и EBITDA, но по чистой прибыли - хуже, что связано с неденежными списаниями, - отмечает эксперт. -По итогам 2024 года чистая прибыль составила 147,5 млрд руб., что дает основания рассчитывать на дивиденды в размере 0,353 руб. на акцию (доходность по текущим котировкам - 9,3%)".

Согласно представленной отчетности, компания увеличила выручку в 4К24 до 458 млрд руб. (+17% г/г),чему поспособствовало, по мнению Горбунова, повышение тарифов и цен на электроэнергию и мощность на фоне увеличения выработки электроэнергии на 4,7% г/г до 22,9 млн МВт/ч.

"EBITDA в 4К24 выросла до 59 млрд руб. (+6,4% г/г), чему не помешало завершение ряда высокодоходных договоров о предоставлении мощности, - указывает аналитик. - Однако прибыль, несмотря на бoльшие процентные доходы, полученные в условиях высоких ставок, уменьшилась из-за признания обесценения основных средств. Если оценивать влияние отчетности на отношение к бумаге, тот факт, что чистая прибыль из-за разовых списаний оказалась ниже ожиданий, компенсируется, как мы полагаем, более высокими, чем ожидалось, показателями выручки и EBITDA. Мы сохраняем по акциям "Интер РАО" рейтинг "покупать".

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