"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 66,3 рубля за штуку на фоне слабого отчета компании за 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"АЛРОСА" представила слабые финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2024 год, - пишет эксперт. - Значительное снижение ключевых показателей обусловлено низкими объемами импорта алмазов в Индию, чей ограночный сектор продолжает использовать избыточные запасы. В результате, по нашей оценке, продажи алмазов "АЛРОСА" по итогам 2024 года сократились до 26-27 млн карат против 34-35 млн карат в 2023 году. На этом фоне мы не ожидаем рекомендации финальных дивидендов компании за 2024 год. Наша рекомендация для бумаг по-прежнему "держать" с целевой ценой 66,3 рубля".

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