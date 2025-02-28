S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5800-5920п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5800-5920 пунктов в пятницу при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"Торги на большинстве европейских и азиатских фондовых площадок проходят в красной зоне, - констатирует эксперт. - Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют консолидацию. На предстоящую сессию с учетом важных макрорелизов прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5800-5920 пунктов (от -1% до +1% относительно уровня закрытия предыдущей сессии)".

С технической точки зрения S&P 500 продолжил нисходящее движение, что привело к ряду неблагоприятных для "быков" последствий, отмечает аналитик инвесткомпании. "Состояния перепроданности пока нет, то есть потенциал снижения сохраняется, - считает он. - S&P 500 вышел за границы восходящего равноудаленного канала, который начал формироваться в августе 2024-го. Краткосрочный баланс рисков выглядит "медвежьим". Важный уровень поддержки 5920 пунктов все же не устоял под натиском продавцов, поэтому бенчмарк может устремиться в направлении 5780".

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