Рубль днем немного снижается в паре с юанем в рамках коррекции после роста ранее в этом месяце

Москва. 28 февраля. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет в последний торговый день месяца в рамках коррекции после сильного роста в феврале. Ранее на неделе рубль обновил максимум с конца августа, а в целом за февраль его укрепление в паре с юанем составило почти 10%.

Поддержку рублю продолжают оказывать надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины и подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля. Сегодня они перечисляют в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,119 руб., что на 9,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 43 копейки, до 89,87 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 73 копейки, до 93,15 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль" может уйти в район 12-12,5 руб. на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Денис Попов.

"Как мы и прогнозировали, сезонная активность продаж экспортеров в преддверии граничного срока уплаты налогов была достаточно умеренной и с пятницы должна пойти на спад. В этой связи в течение дня мы не исключаем дальнейшего небольшого отката курсовых котировок вверх, в район 12-12,5 руб. за юань, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее, рассчитывать на уверенный разворот тренда (в сторону дальнейшего ослабления рубля) пока нет оснований, и в краткосрочной перспективе мы ждем консолидацию курса вблизи текущих уровней".

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если завершения украинского конфликта не удастся достичь быстро, его урегулирование может не случиться вообще. "Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Трамп вновь отметил, что хотел бы добиться прекращения огня, а затем достигнуть соглашения об урегулировании конфликта. Кроме того, Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против РФ, сообщается в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр в четверг. "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся в нем слова Трампа.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах в связи с украинскими событиями.

Цены на нефть ускорили снижение в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии и нацелены завершить месяц с потерями.

Давление на котировки оказывают угрозы Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $73,12 за баррель, что на 1,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,26%, до $69,46 за баррель.

Президент США Трамп подтвердил накануне, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, как и планировалось. Он также пообещал ввести на следующей неделе дополнительные 10%-ные пошлины для китайских товаров. Ранее он заявлял о намерении обложить пошлинами в размере 25% импорт товаров из Европы.

Понижательное давление на нефтяные котировки оказывают ожидания, связанные с переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта. Их успех может привести к смягчению санкций против РФ и возобновлению беспрепятственных поставок российской нефти на мировые рынки, пишет Trading Economics.

Трейдеры также ждут решения ОПЕК+ о наращивании нефтедобычи. Планировалось, что альянс начнет постепенно сворачивать добровольные ограничения, затрагивающие добычу 2,2 млн баррелей нефти в сутки, уже в апреле, однако в последние недели в СМИ появились сообщения о том, что этот срок может быть отложен. Ожидается, что ОПЕК+ подтвердит или скорректирует свои планы на апрель на следующей неделе.

В ближайшие дни может возобновиться экспорт нефти из иракского Курдистана. В начале этой недели заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил, что поставки возобновятся сразу же после согласования технических вопросов с турецкой стороной, выразив надежду, что на это уйдет несколько дней.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. (SPB: CVX) разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.