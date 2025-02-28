Акции НОВАТЭКа, Самолета и Инарктики - лучшие для покупки в марте - ПСБ

Акции "НОВАТЭКа", ГК "Самолет" и "Инарктики" наиболее привлекательны для покупки в марте, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"НОВАТЭК" - бенефициар возможного снятия санкций с РФ, так как основа будущего роста компании - запуск проекта "Арктик СПГ 2", попавшего под санкции, - отмечают эксперты в комментарии. - В этом году компанию также поддержат высокие цены на газ и повышенный спрос на СПГ в Евросоюзе, чьи запасы газа уже весьма истощены. Еще один плюс - низкая долговая нагрузка (всего 0,14х)".

Несмотря на охлаждение рынка, ГК "Самолет", на взгляд аналитиков банка, сохраняет стабильность из-за сильных конкурентных позиций и фокуса на эффективную монетизацию земельного банка. Акции просели сильнее, чем у других застройщиков, поэтому потенциал их роста выше. В этом году стратеги ПСБ ждут, что показатели "Самолета" останутся стабильными: продажи вырастут на 8%, а маржинальность по EBITDA сохранится на комфортном уровне в 23%.

"Инарктика" - бенефициар роста внутреннего потребления и импортозамещения, - указывают эксперты. - Компания продолжает успешно развивать собственную, высоко маржинальную переработку и сохранять лидирующие позиции на российском рынке. Мы считаем, что компании удастся сохранить стабильный дивидендный поток, особенно учитывая, что долговая нагрузка опустилась до исторически низкого уровня (чистый долг/EBITDA составил 0,4х)".

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