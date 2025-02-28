"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "АЛРОСА" из-за непростой конъюнктуры на рынке алмазов, говорится в материале аналитиков брокера.

Эмитент опубликовал финансовые итоги 2024 года, результаты оказались слабыми, констатируют эксперты. Падение основных показателей наблюдалось на фоне снижения цен на алмазы и сокращения объемов их продаж.

Поскольку во 2П24 у компании был чистый убыток, как и отрицательный свободный денежный поток за весь прошлый год, аналитики "Т-Инвестиций" не ждут от "АЛРОСА" выплаты дивидендов за второе полугодие 2024 года.

"Сохраняем нейтральный взгляд на акции из-за непростой конъюнктуры на рынке алмазов", - указывают эксперты.

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