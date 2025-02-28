АКБФ повысил прогнозную цену "обычки" Сбербанка до 436,57 руб., "префов" - до 419,28 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 436,19 руб. до 436,57 руб. и с 419 руб. до 419,28 руб. за штуку соответственно, что предполагает потенциал роста 41% и 36% от текущих уровней, рекомендация сохраняется на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Оценка при этом по-прежнему учитывает 30%-ный дисконт для бумаг российского финансового сегмента", - отмечают эксперты.

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