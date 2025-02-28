"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку бумаг Fix Price, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Эмитент отчитался о результатах за IV квартал 2024 года по МСФО. Динамика продаж чуть улучшилась, но, на наш взгляд, оставалась довольно слабой. Увеличение EBITDA стало для нас сюрпризом, но мы считаем отсутствие роста расходов на персонал однократным событием, а не устойчивым трендом, - пишут эксперты. - У нас нейтральный взгляд на расписки Fix Price. Бумаги торгуются с оценкой 3,8x по мультипликатору EV/EBITDA и 8,1х по мультипликатору Р/Е на базе наших прогнозов финансовых показателей на 2025 год".

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