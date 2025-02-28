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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг Fix Price
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28 февраля 2025 года 12:28
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку бумаг Fix Price
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку бумаг Fix Price, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Эмитент отчитался о результатах за IV квартал 2024 года по МСФО. Динамика продаж чуть улучшилась, но, на наш взгляд, оставалась довольно слабой. Увеличение EBITDA стало для нас сюрпризом, но мы считаем отсутствие роста расходов на персонал однократным событием, а не устойчивым трендом, - пишут эксперты. - У нас нейтральный взгляд на расписки Fix Price. Бумаги торгуются с оценкой 3,8x по мультипликатору EV/EBITDA и 8,1х по мультипликатору Р/Е на базе наших прогнозов финансовых показателей на 2025 год". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-АКЦИИ/GDR-ПРОГНОЗ
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