SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon с прогнозной стоимостью на уровне 4500 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Отчетность эмитента за 4К24 и весь 2024 год по МСФО эксперты считают сильной, а прогнозы менеджмента компании на текущий год дают повод для дальнейшего оптимизма.

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