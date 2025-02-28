Рубль утром заметно дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста ранее в этом месяце

Москва. 28 февраля. Китайский юань активно укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль заметно слабеет в рамках коррекции после сильного роста в феврале. Ранее на неделе рубль обновил максимум с конца августа, а в целом за февраль его укрепление в паре с юанем составило почти 10%.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,116 руб. (+9,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,97 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль может уйти в район 12-12,5 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Как мы и прогнозировали, сезонная активность продаж экспортеров в преддверии граничного срока уплаты налогов была достаточно умеренной, и с пятницы должна пойти на спад. В этой связи в течение дня мы не исключаем дальнейшего небольшого отката курсовых котировок вверх, в район 12-12,5 рублей за юань, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее рассчитывать на уверенный разворот тренда (в сторону дальнейшего ослабления рубля) пока нет оснований, и в краткосрочной перспективе мы ждем консолидацию курса вблизи текущих уровней".

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если завершения украинского конфликта не удастся достичь быстро, его урегулирование может не случиться вообще.

"Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Трамп вновь отметил, что хотел бы добиться прекращения огня, а затем достигнуть соглашения об урегулировании конфликта.

Кроме того, Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против РФ, сообщается в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр в четверг. "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся в нем слова Трампа.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах в связи с украинскими событиями.

Цены на нефть опускаются в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершает в минусе как эту неделю, так и весь февраль на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп подтвердил накануне, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, как и планировалось. Он также пообещал ввести на следующей неделе дополнительные 10%-ные пошлины для китайских товаров.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $73,44 за баррель, что на 0,76% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,9%, до $69,72 за баррель.

В феврале как Brent, так и WTI подешевели более чем на 2,5%.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. (SPB: CVX) разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает Market Watch.