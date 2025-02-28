"Быки" и "медведи" могут продолжить борьбу за 3200п по индексу Мосбиржи в пятницу - ПСБ

Вероятно продолжение борьбы "быков" и "медведей" за уровень 3200 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Существенного улучшения настроений на рынке в пятницу не ожидаем из-за высоких новостных рисков. Однако, учитывая сильное понижательное движение последних дней, надеемся на снижение волатильности. Ждем продолжения борьбы "быков" и "медведей" за уровень 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, целевым на день видим диапазон 3180-3250 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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