Nasdaq Composite потерял более 500 пунктов

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов в четверг. Азиатские акции падают в пятницу, японский Nikkei 225 теряет 3%. Цены на нефть опускаются в пятницу утром и завершают февраль в минусе, Brent торгуется у $73,7 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию в четверг, причем для индекса Nasdaq Composite падение стало максимальным за месяц, а S&P 500 растерял весь рост с начала года.

Участники рынка оценивали макроэкономические статданные и корпоративные отчетности, а также заявления президента США Дональда Трампа по поводу импортных пошлин.

Министерство торговли США в четверг опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в четвертом квартале, подтвердившие, что американская экономика в октябре-декабре прошлого года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики, принимавшие участие в опросах Trading Economics и MarketWatch, также не ожидали пересмотра первоначальной оценки.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 22 тыс. - до 242 тыс., что является максимумом с декабря прошлого года.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 220 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 221 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

"Инвесторы хотят снижения ставок Федрезерва, но они не хотят, чтобы причиной этого стало существенное ухудшение ситуации в экономике, - отметил Брэт Кенуэлл из eToro. - По крайней мере, если экономика будет замедляться, инвесторы хотят, чтобы это сопровождалось и замедлением инфляции".

Между тем Трамп в четверг подтвердил, что намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Кроме того, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены "дополнительные пошлины в 10%".

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) упали на 8,5%, хотя американский производитель графических процессоров в четвертом квартале 2025 финансового года существенно увеличил чистую прибыль и выручку.

Цена бумаг eBay (SPB: EBAY) снизилась на 8,2%. Крупнейший в мире интернет-аукцион сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 6%, увеличив выручку на 1%.

Котировки акций Salesforce Inc. (SPB: CRM) опустились на 3,9%. Поставщик облачных корпоративных решений в прошлом финквартале увеличил чистую прибыль на 18%, при этом выручка не оправдала ожидания рынка.

Американский медиахолдинг Paramount Global (SPB: PARA) неожиданно зафиксировал чистый убыток в октябре-декабре, в частности из-за роста расходов. Тем не менее капитализация компании увеличилась на 0,2%.

Другая крупная медиакомпания, Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA), в минувшем квартале увеличила чистый убыток на 23%, однако дала хороший прогноз на 2025 год, и её рыночная стоимость выросла на 4,8%.

Акции Papa John''s International (SPB: PZZA) подорожали на 1,4%. Владелец сети пиццерий в четвертом квартале минувшего финансового года сократил чистую прибыль и выручку, однако скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,45% и составил 43239,5 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,59% - до 5861,57 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,78% и составил 18544,42 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в пятницу вслед за резким уходом вниз Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают японские статданные и новые меры президента США Дональда Трампа.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,2%, гонконгский Hang Seng - 2,7%.

Трамп в четверг пообещал ввести "дополнительные пошлины в 10%" в отношении продукции из Китая с 4 марта. В этом месяце уже вступили в силу 10%-е пошлины на все поставляемые в Штаты китайские товары, в ответ на что Пекин ввел дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ю пошлину на импорт нефти.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги BYD Electronic (International) Co., дешевеющие на 9,4%.

Рыночная стоимость Li Auto (SPB: LI) уменьшается на 7%, Geely - на 6,7%, Zhongsheng Group Holdings - на 6,5%, BYD - на 6,3%.

Капитализация Galaxy Entertainment Group повышается на 2,6%, CNOOC и China Shenhua Energy - на 1,2%, China Mobile (SPB: 941) - на 1%, Sands China (SPB: 1928) - на 0,7%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 3%.

Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 3,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%, сообщает Trading Economics. В декабре показатель вырос на пересмотренные 3,5%.

Подъем продаж в январе был отмечен по итогам 34-го месяца подряд и оказался максимальным с февраля 2024 года.

Между тем промпроизводство в Японии в январе, согласно предварительным данным, уменьшилось на 1,1% месяц к месяцу. При этом в годовом выражении показатель вырос впервые за три месяца - на 2,6%. Аналитики в среднем ожидали спада на 1% и 1,2% соответственно.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Disco Corp. (-10,9%).

Рыночная стоимость Advantest уменьшается на 9%, Lasertec и Fujikura - на 7,3%, SCREEN Holdings - на 7,2%.

Цена бумаг LY Corp. увеличивается на 2,8%, Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. - на 1,4%, Osaka Gas Co. Ltd. - на 1,1%, Seven & I Holdings - на 1%, MS&AD Insurance Group Holdings - на 0,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 3,4%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 3,4%, Samsung Electronics - на 2,8%, Korean Air Lines - на 3,5%, Posco - на 3,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,2%.

Капитализация BHP уменьшилась на 2,5%, Rio Tinto - на 2,9%.

Цены на нефть опускаются в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершает в минусе как эту неделю, так и весь февраль на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп подтвердил накануне, что пошлины для Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, как и планировалось. Он также пообещал ввести на следующей неделе дополнительные 10%-ные пошлины для китайских товаров.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $73,66 за баррель, что на $0,38 (0,51%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,51 (2,1%), до $74,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,35 (0,5%), до $70 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,73 (2,5%), до $70,35 за баррель.

В феврале как Brent, так и WTI подешевели более чем на 2,5%.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает Market Watch.