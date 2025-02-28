Цены рублевых корпбондов в пятницу могут снизиться, отыгрывая негативные внутренние и внешние факторы

Москва. 28 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут умеренно снизиться, отыгрывая негативные как внутренние (разочаровывающие данные по инфляции в России, что несет риски сохранения высоких процентных ставок в течение продолжительного периода времени), так и внешние (ослабление надежд на быстрое урегулирование конфликта вокруг Украины) факторы, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию в четверг, причем для индекса Nasdaq Composite падение стало максимальным за месяц, а S&P 500 растерял весь рост с начала года. Участники рынка оценивали макроэкономические статданные и корпоративные отчетности, а также заявления президента США Дональда Трампа по поводу импортных пошлин. Министерство торговли США в четверг опубликовало пересмотренные данные о динамике ВВП в четвертом квартале, подтвердившие, что американская экономика в октябре-декабре прошлого года увеличилась на 2,3% в пересчете на годовые темпы. Аналитики также не ожидали пересмотра первоначальной оценки.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 22 тыс. - до 242 тыс., что является максимумом с декабря прошлого года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 220 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 221 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Между тем Трамп в четверг подтвердил, что намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Кроме того, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены "дополнительные пошлины в 10%".

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в пятницу вслед за резким уходом вниз Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают японские статданные и новые меры президента США Дональда Трампа. Значение японского Nikkei 225 падает на 3%. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 3,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,2%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 2,7%.

Трамп в четверг пообещал ввести "дополнительные пошлины в 10%" в отношении продукции из Китая с 4 марта. В этом месяце уже вступили в силу 10%-е пошлины на все поставляемые в Штаты китайские товары, в ответ на что Пекин ввел дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ю пошлину на импорт нефти.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Рынок завершает в минусе как эту неделю, так и весь февраль на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают "аппетит к риску" на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,44 за баррель, что на 0,81% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 2,1%, до $74,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,72%, до $69,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,5%, до $70,35 за баррель. В феврале как Brent, так и WTI подешевели более чем на 2,5%.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. (SPB: CVX) разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 37,282 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,354 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 февраля снизился на 0,04% и составил 108,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 1006,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,69%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,47%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,55%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,41%) и "НоваБев Групп БО-П05" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002P-01 с офертой через 1 год и 1 мес. объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 24% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 26,82% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. В ходе приема заявок книга была переподписана в три раза. Техразмещение запланировано на 4 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Кроме того, АФК "Система" выкупила по оферте 11 млн 563,865 тыс. облигаций серии 001Р-19 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 12,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 92,51% займа. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 12,5 млрд рублей в марте 2021 года по ставке квартального купона 7,35% годовых до исполненной оферты. Ставки купонов до следующей оферты в мае 2026 года установлены на уровне 24% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 1-60-го ежемесячных купонов 10-летних облигаций серии 001P-39R на уровне 17,9% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Объем займа пока не раскрывается. По выпуску будет предусмотрена либо 5-летняя оферта, либо call-опцион. Техразмещение предварительно запланировано на 6 марта.

Кроме того, ОАО "РЖД" планирует 3 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии 001Р-40R с офертой через 5 лет и 3 мес. объемом 30 млрд рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,85% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 19,39% годовых. Техразмещение запланировано на 7 марта.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 28 февраля с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-07 с офертой через год объемом 15 млрд рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона не выше 22,00% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 24,36% годовых. Техразмещение запланировано на 10 марта.

ООО "ЭкономЛизинг" 5 марта планирует начать размещение 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 27% годовых, по выпуску будет предусмотрен call-опцион через 2 года и ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) 6 марта с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 27,45% годовых. Техразмещение запланировано на 11 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) 7 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-06 с call-опционом через 1,5 года объемом 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению через 18 месяцев не выше 28,70% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) 10 марта планирует провести сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-07 с офертой через 15 месяцев объемом 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 28,7% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Ростелеком" установило ставки 15-16-го купонов облигаций серии 001P-04R на уровне 20,5% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,15% годовых.

Россельхозбанк установил ставку 8-го купона облигаций серии БO-14-002Р на уровне 21,7% годовых. Банк разместил 5-летние облигации на 15 млрд рублей в сентябре 2021 года. Ставка текущего полугодового купона - 15,2% годовых, по выпуску 10 марта предстоит исполнение оферты.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" выкупила по оферте 13 млн 231,689 тыс. облигаций 21-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, ВЭБ выкупил 88,21% займа. Выпуск объемом 15 млрд рублей с погашением в 2032 году был размещен в марте 2012 года. Перед офертой госкорпорация установила ставки 27-31-го полугодовых купонов на уровне 19,15% годовых.