Курс рубля может уйти в район 12-12,5 руб. за юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может уйти в район 12-12,5 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Как мы и прогнозировали сезонная активность продаж экспортеров в преддверии граничного срока уплаты налогов была достаточно умеренной, и с пятницы должна пойти на спад. В этой связи в течение дня мы не исключаем дальнейшего небольшого отката курсовых котировок вверх, в район 12-12,5 рублей за юань, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее рассчитывать на уверенный разворот тренда (в сторону дальнейшего ослабления рубля) пока нет оснований, и в краткосрочной перспективе мы ждем консолидацию курса вблизи текущих уровней".

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