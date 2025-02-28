Цена бумаг Ozon может вырасти до 5300-5600 руб. в течение года - "Мои Инвестиции"

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают бумаги Ozon, ожидают роста их стоимости до 5300-5600 рублей за штуку в течение года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал ожидаемо сильную отчетность по МСФО за 2024 год и обозначил оптимистичный план по рентабельности на 2025 год. Финтех-направление станет главным фактором роста результатов текущего года: мы ждем, что его выручка увеличится более чем на 70% а вклад в консолидированную EBITDA (70-90 млрд руб.) составит около 60%, - указывают эксперты. - Позитивно оцениваем перспективы расписок Ozon, ожидаем роста цены до 5300-5600 рублей за штуку в течение двенадцати месяцев. Компания проходит процедуру редомициляции, в связи с чем мы ожидаем заморозки торгов в июле-августе на несколько недель".

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