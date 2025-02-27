Рубль в четверг заметно понизился в паре с юанем на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность под налоги

Москва. 27 февраля. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль упал в рамках коррекции после сильного роста в феврале и на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность под налоги со стороны экспортеров. Накануне рубль обновил максимум с конца августа, а в целом за февраль его укрепление в паре с юанем составило почти 12%.

Основную поддержку рублю оказывали надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины и подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,0195 руб., что на 10,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 февраля на 1,7688 рубля, до 87,6967 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,8536 рубля, до 92,0362 руб./EUR1.

Рубль взял паузу в росте, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Рубль в четверг приостановил свое почти недельное укрепление: биржевой курс юаня снова подрос почти до 12 рублей, на внебиржевом рынке доллар США вновь поднялся выше 87 рублей, а евро торгуется снова выше 91 рубля, - констатирует эксперт. - После мощнейшего укрепления рубля на прошлой и в начале текущей недели коррекция должна была неизбежно наступить. Рубль дорожал всю неделю на геополитических причинах, и возникшая неопределенность после "технических" российско-американских переговоров в Стамбуле сегодня вполне логично вызвала ослабление российской валюты".

Курс валютной пары "юань-рубль" закрепился выше уровня в 12 руб. за юань на торгах в четверг, так как экспортеры уже должны были продать большую часть валюты, необходимой для уплаты февральских налогов, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Пара "юань-рубль", вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,5-12,1 руб. за юань с превалирующим средним значением в районе 11,8-11,85 в краткосрочной перспективе, считают аналитики Россельхозбанка (OKPO code: 52750822).

"Полагаем, что на текущих значениях потенциал укрепления рубля стал менее выраженным. Примечательно, что ставки репо по юаням со вторника перешли в положительную зону, что также может говорить о вероятном замедлении темпов укрепления рубля против юаня, - пишут эксперты в комментарии. - В краткосрочной перспективе мы полагаем, что пара CNY/RUB будет торговаться в диапазоне 11,5-12,1 руб. за юань с превалирующим средним значением в районе 11,8-11,85".

Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,07% с 10,00% на 17 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорится в заявлении ЦБ.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России 14 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%. На конец марта при этом ЦБ ожидает ускорение годовой инфляции до 10,6%, говорилось в комментарии к прогнозу.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля. "Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря).

Котировки нефтяных фьючерсов ускорили рост в четверг и прибавляют около 1% на усилении обеспокоенности по поводу недостатка предложения после отзыва президентом США выданного компании Chevron Corp. (SPB: CVX) разрешения на импорт и экспорт нефтепродуктов из Венесуэлы.

К 19:00 мск апрельские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,97% - до $73,94 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени выросли на бирже NYMEX на 2,16% - до $70,09 за баррель.

Президент США Дональд Трамп отменил достигнутое при Байдене ослабление ограничений по венесуэльской нефти, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из Штатов нелегалов.

Chevron экспортировала из Венесуэлы около 240 тыс. баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти всего нефтяного производства этой страны. Возвращение ограничений не позволит компании продолжать эту деятельность, пишут американские СМИ.

Перспектива урегулирования российско-украинского конфликта оказывала давление на нефтяной рынок последние недели. Трейдеры полагают, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ.

Понижательное влияние на нефтяные цены оказывают также перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности.

Накануне Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на импорт в Штаты товаров из Евросоюза. "Мы приняли решение и объявим его очень скоро, - сказал Трамп в среду, отвечая на вопрос журналиста о тарифах на импорт из ЕС. - В общих словах, это будет 25%, и коснется автомобилей и всего прочего".

Европейская комиссия заявила в ответ, что намерена "жестко и безотлагательно" отреагировать на возведение любых барьеров, препятствующих свободной и справедливой торговле.

Ставки межбанковского кредитного рынка немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 февраля увеличилась на 1 базисный пункт, до 21,17% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 2 базисных пункта, до 20,95% годовых. Срочные версии RUONIA на три и шесть месяцев прибавили 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и в четверг составили 21,4% и 21,04% годовых.

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