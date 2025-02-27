"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок Ozon с целевой ценой 5021 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Ozon представил финансовые результаты за 4К2024, которые в основном опередили наши прогнозы и оценки рынка, - отмечает эксперт. - Оборот увеличился по итогам периода на 52% г/г, что немного выше наших расчетов. Компания продемонстрировала сильный рост выручки почти на 70% г/г и одновременно высокую рентабельность EBITDA в 1,8% GMV. В прошлом году Ozon выполнил свой прогноз по росту выручки на уровне 60-70% г/г и смог добиться положительной EBITDA более 40 млрд руб. В 2025 году менеджмент компании ожидает, что продажи увеличатся еще на 30-40% г/г, скор. EBITDA составит 70-90 млрд руб., а доходы финтеха вырастут более чем на 70% г/г".

Аналитик позитивно оценивает представленные прогнозы. "Фактическая рентабельность 2024г и ожидаемая 2025г оказались существенно выше, чем мы ранее закладывали", - указывает Михайлин.

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