Предпосылок для изменения ключевой ставки ЦБ РФ пока нет - Freedom Finance Global

Недельные темпы инфляции в России вновь ускорились, но предпосылок для изменения ключевой ставки ЦБ РФ пока нет, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт обращает внимание на данные Росстата по инфляции за период с 18 по 24 февраля 2025 года, которые демонстрируют ускорение недельных темпов инфляции в стране до 0,23%, после 0,17% неделей ранее и 0,23% за период с 4 по 10 февраля. С начала февраля по 24 число, по данным ведомства, цены выросли на 0,70%, а с начала года уже на 1,94%

"На неделе перед праздником инфляция в России традиционно немного ускоряется, поэтому ее повышение до 0,23% после 0,17% неделей ранее не является четким сигналом к дальнейшему разгону цен, - считает Чернов. - Однако в годовом сравнении инфляция в текущем месяце уже обогнала темпы роста цен всего февраля 2024 года, что является тревожным знаком. Пока текущие темпы роста потребительских цен в России позволяют Центробанку не повышать больше ключевую ставку рефинансирования, но до его следующего заседания 21 марта недельные темпы инфляции в РФ опубликуют еще трижды, и ситуация может измениться".

Если анализировать два других ключевых фактора, которые оценивает Банк России при принятии решения по ставке, то они, по мнению аналитика инвесткомпании, показывают положительную динамику. "Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед в феврале 2025 года снизились впервые с сентября прошлого года до 13,7%, после 14% месяцем ранее, а кредитование замедляется еще с прошлого года", - указывает Чернов.

Пока все это, по мнению эксперта, указывает на то, что инфляция в России в целом будет замедляться постепенно и медленнее, чем изначально прогнозировалось. В связи с этим сохранение ключевой ставки на текущем уровне может продлиться до четвертого квартала или до конца года.

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