Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену бумаг Ozon на уровне 4500 руб

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену депозитарных расписок Ozon на уровне 4500 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

Эксперт оценивает результаты группы Ozon за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года по МСФО как достаточно сильные для высокотехнологичной компании, и хотя по итогам 2025 года можно будет ожидать замедления темпов роста GMV маркетплейса, аналитик не исключает, что бурно развивающееся подразделение финтех-услуг группы компаний сможет преподнести приятные сюрпризы.

Группа Ozon опубликовала 27 февраля финансовые результаты по МСФО за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года. Выручка группы компаний за 2024 год показала рост на 45%, до 615,73 млрд руб., в 4 квартале выручка в годовом выражении увеличилась на 69% до 216,58 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA в 2024 году вырос на 526% до 40,08 млрд руб., а за 4 квартал 2024 года в годовом выражении показал значительный рост в 12 раз до 16,8 млрд руб.

"Такой рост скорректированной EBITDA и в 4 квартале прошлого года в годовом выражении и за весь 2024 год был связан не только с высокими темпами роста в разы этого показателя в финтех-подразделении, но и с тем, что сегмент электронной коммерции к концу 2024 года вышел на положительное значение скорректированной EBITDA", - полагает Мильчакова.

В отношении чистого убытка компании "чуда", по мнению аналитика, не произошло - группа Ozon в 2024 году получила ожидаемый убыток по чистой прибыли в размере -58,44 млрд руб., в 4 квартале 2024 года ее чистый убыток составил -17,57 млрд руб., увеличившись, впрочем, в годовом выражении только на 3%. Рост чистого убытка в 4 квартале 2024 года сдержала положительная чистая прибыль финтех-подразделения, подчеркивается в комментарии.

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