"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 360 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 360 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 280 рублей, говорится в материале инвестиционной компании.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2024 году составила 1,58 трлн руб., увеличившись на 4,8% по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики. Чистый процентный доход вырос на 17% (до 3 трлн руб.). Комиссионный доход увеличился на 10,3% - до 0,843 трлн руб.

"С технической точки зрения цена двигается в рамках растущего тренда к cильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,48%", - указывают в "Финаме".

Сбербанк - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

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