"Финам" пока сохраняет ожидания пика ставки ЦБ РФ на уровне 21%

"Финам" пока сохраняет ожидания пика ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых с возможным началом ее снижения с июня-июля 2025 года и с выходом на 17-18% годовых к концу текущего года, но неопределенность различных альтернативных сценариев остается высокой, говорится в материале руководителя отдела макроэкономического анализа Ольги Беленькой.

ЦБ РФ опубликовал "Резюме обсуждения ключевой ставки" с изложением дискуссии по различным вариантам на заседании 14 февраля 2025 года, а также "Комментарий к краткосрочному прогнозу Банка России".

"Изложенные в резюме тезисы, на наш взгляд, поддерживают мнение о том, что у регулятора пока сохраняются сомнения в устойчивости замедления корпоративного кредитования. Мы пока сохраняем ожидания пика ставки на текущем уровне и считаем возможным начало ее снижения с июня-июля 2025 года с выходом на 17-18% к концу текущего года. Но неопределенность различных альтернативных сценариев остается высокой, - пишет эксперт в обзоре. - Насколько мы понимаем, необходимыми предпосылками для снижения ключевой ставки должны стать устойчивое замедление текущей сезонно-скорректированной инфляции и снижение инфляционных ожиданий".

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