Brent торгуется у $72,8/барр.

Уолл-стрит закрылась без единой динамики по итогам торгов в среду. Азиатские акции не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть слабо повышаются в четверг утром, Brent торгуется у $72,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня, по данным Trading Economics.

Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) повысилась на 3,7% перед публикацией квартального отчета чипмейкера.

Капитализация General Motors (SPB: GM) выросла на 3,8%. Автопроизводитель утвердил новую программу обратного выкупа акций на $6 млрд, а также повышение квартальных дивидендов на 25%.

Бумаги Super Micro Computer подскочили на 12,2%. Трейдеры позитивно восприняли тот факт, что производитель серверов уложился в истекавший во вторник срок для подачи задержанной годовой и квартальной отчетности, избежав делистинга.

Workday Inc. (SPB: WDAY) нарастила рыночную стоимость на 6,2%. Поставщик облачных приложений для управления персоналом и финансами в ноябре-январе получил выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, хотя чистая прибыль резко сократилась.

Котировки акций Intuit Inc. (SPB: INTU) взлетели на 12,6%. Разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов во втором квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на треть, при этом скорректированный показатель и выручка превысили ожидания аналитиков.

Производитель широкого круга потребительских товаров 3M Co. (SPB: MMM) увеличил капитализацию на 0,6% после подтверждения прогнозов на 2025 год. Компания также рассчитывает, что в 2026 и 2027 годах органический рост продаж будет превышать темпы экономического подъема в целом, а скорректированная прибыль будет увеличиваться на 8-9%. Кроме того, она планирует вернуть акционерам не менее $10 млрд в этот период.

Бумаги Advance Auto Parts (SPB: AAP) обвалились на 17,8%. Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров резко увеличил чистый убыток в минувшем финансовом квартале и представил слабые прогнозы на текущий.

Производитель электромобилей Lucid сократил рыночную стоимость на 13,6%, несмотря на сильный отчет. Также компания сообщила о назначении главного операционного директора Марка Винтерхоффа временным главным исполнительным директором.

Акции поставщика маркетинговых услуг для разработчиков приложений AppLovin рухнули на 12,2% после публикации направленных против компании материалов играющих на понижение Fuzzy Panda и Culper Research.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,43% и составил 43433,12 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,01% - до 5956,06 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,26% и составил 19075,26 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают макроэкономические новости.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.

Экономика Гонконга в 2025 году вырастет на 2-3%, прогнозирует министр финансов специального административного района Пол Чань, оценки которого приводит агентство "Синьхуа".

В прошлом году гонконгский ВВП увеличился на 2,5%, заявил Чань в ходе бюджетного послания в законодательном собрании Гонконга.

Поддержку экономике оказывали инициативы гонконгских властей по ее стимулированию и снижение процентных ставок в США.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Xiaomi (SPB: 1810), дешевеющие на 7,6%.

Рыночная стоимость China Unicom (Hong Kong) Ltd. уменьшается на 7,5%, Alibaba (SPB: BABA) Health - на 6,1%, Lenovo - на 5,1%, Kuaishou Technology - на 4,8%.

Капитализация Haidilao International Holding повышается на 5,8%, China Mengniu Dairy - на 3,7%, China Resources Mixc Lifestyle Services и Zhongsheng Group Holdings - на 3,4%, Geely - на 3,2%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии, рассчитываемый правительством страны и позволяющий оценить перспективы ее экономики на несколько месяцев вперед, в декабре прошлого года повысился до 108,3 пункта с минимальных за три месяца 107,8 пункта в ноябре, согласно окончательным данным. Предварительно декабрьское значение оценивалось в 108,9 пункта, и, по данным Trading Economics, аналитики не ожидали пересмотра.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Socionext (+11%).

Рыночная стоимость Itochu увеличивается на 5,2%, Sompo Holdings и Hino Motors - на 4,4%, Fujikura - на 4%.

Цена бумаг Seven & I Holdings уменьшается на 10,5%, M3 Inc. - на 4,9%, Tokyo Electric Power - на 4,3%, NEXON - на 3%, Advantest - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1%.

Цена акций Samsung Electronics снижается на 0,4%.

Котировки бумаг Hyundai Motor растут на 0,4%, Korean Air Lines - на 0,6%, Posco - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

Потребительские цены в Австралии в январе выросли на максимальные с августа 2024 года 2,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Рынок в среднем ожидал инфляцию на уровне 2,6%.

Капитализация BHP повысилась на 0,8%, Rio Tinto - на 1,5%.

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в четверг, оставаясь вблизи минимумов с начала этого года.

Давление на рынок оказывают перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности. Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает Market Watch.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $72,78 за баррель, что на $0,25 (0,34%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,49 (0,7%), до $72,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,17 (0,25%), до $68,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,31 (0,5%), до $68,62 за баррель.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал первое за пять недель снижение запасов нефти, а также увеличение резервов нефтепродуктов.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей - до 430,16 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 1,3 млн баррелей, до 24,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 369 тыс. баррелей, дистиллятов - на 3,91 млн баррелей.