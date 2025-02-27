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27 февраля 2025 года 10:27

Рубль утром дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста ранее в этом месяце

Москва. 27 февраля. Китайский юань активно укрепляется на Московской бирже утром в четверг. Рубль слабеет в рамках коррекции после сильного роста ранее в феврале.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,078 руб. (+16,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 34,1 коп. выше уровня действующего официального курса.

Пара "юань-рубль", вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,5-12,1 руб. с превалирующим средним значением в районе 11,8-11,85 руб. в краткосрочной перспективе, считают аналитики Россельхозбанка (РСХБ).

"Полагаем, что на текущих значениях потенциал укрепления рубля стал менее выраженным. Примечательно, что ставки репо по юаням со вторника перешли в положительную зону, что также может говорить о вероятном замедлении темпов укрепления рубля против юаня, - пишут эксперты в комментарии. - В краткосрочной перспективе мы полагаем, что пара CNY/RUB будет торговаться в диапазоне 11,5-12,1 руб. за юань с превалирующим средним значением в районе 11,8-11,85".

Негативное влияние на настроение рынка могло оказать заявление президента США Дональда Трампа, что в рамках украинского урегулирования он не планирует предлагать ослабление американских санкций против РФ. "Сейчас этого не будет", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста, может ли ослабление санкций обсуждаться на переговорах по Украине.

Трамп пояснил, что вопрос о снятии санкций он собирается рассмотреть уже после решения украинской проблемы. "Хочу сначала посмотреть, сможем ли мы достигнуть соглашения (по Украине - ИФ)", - заявил президент США.

Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,07% с 10,00% на 17 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - говорится в заявлении ЦБ.

ЦБ при этом отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России 14 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%. На конец марта при этом ЦБ ожидает ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в комментарии к прогнозу.

Пик годовой инфляции, по оценкам Банка России, ожидается в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 февраля. "Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И, по нашим оценкам, пик где-то будет, наверное, в апреле-мае", - сказала Набиуллина.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря).

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в четверг, оставаясь вблизи минимумов с начала этого года.

Давление на рынок оказывают перспективы введения новых пошлин на импорт президентом США Дональдом Трампом и их потенциальные последствия для экономической активности. Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает Market Watch.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $72,64 за баррель, что на 0,17% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,15%, до $68,71 за баррель.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал первое за пять недель снижение запасов нефти, а также увеличение резервов нефтепродуктов.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей - до 430,16 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 1,3 млн баррелей, до 24,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 369 тыс. баррелей, дистиллятов - на 3,91 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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