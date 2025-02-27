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Главная / Мнения аналитиков / "Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции Ростелекома
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27 февраля 2025 года 10:45
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции Ростелекома
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции "Ростелекома" с прогнозной стоимостью 93-95 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Эмитент опубликовал результаты за 4К24, которые мы оцениваем как нейтральные", - указывают эксперты. На звонке с инвесторами глава компании заявил, что IPO "РТК-ЦОД" и "Солар" пройдут при ключевой ставке не выше 10%, что вызвало разочарование участников рынка, отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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27 февраля 2025 года 11:38
рс валютной пары юань/рубль попробует закрепиться выше уровня в 12 руб. за юань на торгах в четверг, экспортеры уже должны были продать большую часть валюты, необходимой для уплаты февральских налогов, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Минэнерго США отчиталось о первом с середины января... читать дальше
.27 февраля 2025 года 11:12
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Ozon с прогнозной стоимостью на уровне 5000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера. Эмитент отчитался за четвертый квартал и весь 2024 год. Эксперты считают, что результаты доказывают способность компании балансировать между... читать дальше
.27 февраля 2025 года 10:27
Москва. 27 февраля. Китайский юань активно укрепляется на Московской бирже утром в четверг. Рубль слабеет в рамках коррекции после сильного роста ранее в феврале. читать дальше
.27 февраля 2025 года 10:21
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.27 февраля 2025 года 10:02
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 3200-3300 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Борьба в четверг может развернуться около уровня 3200 пунктов по индексу Мосбиржи. С... читать дальше
.27 февраля 2025 года 09:55
Москва. 27 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно снизиться, отыгрывая разочаровывающие данные по инфляции в России, которые несут риски сохранения высоких процентных ставок в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.27 февраля 2025 года 09:36
Пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,5-12,1 руб. за юань с превалирующим средним значением в районе 11,8-11,85 в краткосрочной перспективе, считают аналитики Россельхозбанка (РСХБ). "Полагаем, что на текущих значениях потенциал укрепления рубля стал менее выраженным.... читать дальше
.27 февраля 2025 года 09:15
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - отчет по рынку труда Германии в феврале; - протоколы заседания ЕЦБ; - заказы на товары длительного пользования США в январе; - пересмотренный ВВП США в 4К24; -... читать дальше
.27 февраля 2025 года 09:10
Уолл-стрит закрылась без единой динамики по итогам торгов в среду. Азиатские акции не показывают единой динамики в четверг. Цены на нефть слабо повышаются в четверг утром, Brent торгуется у $72,8 за баррель. читать дальше
.26 февраля 2025 года 19:40
Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в отсутствие новостей о дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; также давление оказали опасения сохранения жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции и снижение нефти (фьючерс на Brent опустился к $72,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3280 пунктов, в лидерах снижения выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-5,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,5% и -4,9% "префы") и "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,5%). читать дальше
.26 февраля 2025 года 19:37
Москва. 26 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль скорректировался вниз после сильного роста накануне. Поддержку рублю продолжают оказывать надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины и подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ. читать дальше
.26 февраля 2025 года 19:01
Рост объемов экспорта и снижение импорта оказывают поддержку стоимости рубля, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), внешнеторговый оборот России в прошлом году увеличился на 0,9% относительно 2023 года,... читать дальше
.26 февраля 2025 года 18:55
Москва. 26 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. читать дальше
.26 февраля 2025 года 18:31
Промсвязьбанк (ПСБ) дает нейтральную оценку акций "Ростелекома" и сохраняет целевую цену на уровне 73,5 рубля за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. На взгляд эксперта, компания представила неплохие финансовые результаты за 2024 год, особенно с... читать дальше
.26 февраля 2025 года 18:01
Акции Сбербанка, Т-Технологий и Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка, МКПАО "Т-Технологии" и Совкомбанка являются фаворитами российского банковского сектора и остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы умеренно позитивно смотрим на российский банковский сектор на фоне ожиданий по... читать дальше
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