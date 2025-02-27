"Мои Инвестиции" позитивно оценивают акции "Ростелекома" с прогнозной стоимостью 93-95 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал результаты за 4К24, которые мы оцениваем как нейтральные", - указывают эксперты.

На звонке с инвесторами глава компании заявил, что IPO "РТК-ЦОД" и "Солар" пройдут при ключевой ставке не выше 10%, что вызвало разочарование участников рынка, отмечают аналитики.

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