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27 февраля 2025 года 09:55

Цены рублевых корпбондов в четверг могут снизиться, отыгрывая разочаровывающие данные по инфляции

Москва. 27 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно снизиться, отыгрывая разочаровывающие данные по инфляции в России, которые несут риски сохранения высоких процентных ставок в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил в среду Росстат. Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,07% с 10,00% на 17 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают макроэкономические новости. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1%. Вместе с тем значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.

В свою очередь цены на нефть слабо повышаются на торгах в четверг, оставаясь вблизи минимумов с начала этого года. Давление на рынок оказывают перспективы введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин на импорт и их потенциальные последствия для экономической активности. Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает Market Watch.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,78 за баррель, что на 0,34% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 0,7%, до $72,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,28%, до $68,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,5%, до $68,62 за баррель.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал первое за пять недель снижение запасов нефти, а также увеличение резервов нефтепродуктов. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей - до 430,16 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 1,3 млн баррелей, до 24,6 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 369 тыс. баррелей, дистиллятов - на 3,91 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 29,519 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,282 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 февраля вырос на 0,06% и составил 108,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 1006,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-13R" (+0,45%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,38%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,41%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,35%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение двух выпусков облигаций: серии 001Р-37R со сроком обращения 3,5 года объемом 28 млрд рублей и 5-летнего выпуска серии 001Р-38R на 30 млрд рублей. Компания установила ставку 1-42-го купонов облигаций серии 001Р-37R на уровне 19,5% годовых, ставку 1-61-го купонов бондов 001Р-38R - на уровне 17,9% годовых. Купоны ежемесячные.

Авто финанс банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-001P-14 объемом 5 млрд рублей на уровне 23% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 25,59% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны. Банк 26 февраля провел сбор заявок на бонды. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Синара-капитал" 3 марта начнет размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-01. Количество доразмещаемых бумаг составит 681 тыс. 476 штук. Цена доразмещения - 98,15% от номинальной стоимости. Дата погашения допвыпуска совпадает с датой погашения основного выпуска - 11 апреля 2027 года, допвыпуск также будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмитент разместил 31,85% основного выпуска (номинальным объемом 1 млрд рублей) на 318,5 млн рублей в апреле 2024 года. Таким образом, с учетом доразмещения объем займа сравняется с номинальным. Срок обращения эмиссии - 3 года, предусмотрена оферта через 2 года. Ставка 1-24-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО ПКО "АйДи Коллект" 11 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 750 млн рублей. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,97% годовых. Техразмещение запланировано на 14 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "ИЭК Холдинг" в середине марта планирует провести сбор заявок инвесторов и размещение облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,07% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" в марте планирует провести сбор заявок инвесторов и размещение 3-летних облигаций серии 002Р-05 с офертой через 1,5 года объемом 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 28,39% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после тестирования.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 9-го купона облигаций серии 005P-12Р на уровне 21,5% годовых. Банк в начале октября 2024 года завершил размещение выпуска с погашением 1 февраля 2028 года, реализовав 3,58% эмиссии на 537,4 млн рублей. Заявленный объем выпуска составлял 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,5% годовых. Ставки 2-43-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 0,5% годовых.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 39-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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