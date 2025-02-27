Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Германии в феврале;

- протоколы заседания ЕЦБ;

- заказы на товары длительного пользования США в январе;

- пересмотренный ВВП США в 4К24;

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в январе;

- делегаты США и РФ проведут встречу в Стамбуле;

- консолидированные результаты Сбербанка за 2024 год по МСФО;

- финансовые результаты Fix Price и Ozon за 4К24 по МСФО;

- финансовые результаты "РусГидро" за 2024 год по РСБУ;

- Ozon проведет "День инвестора";

- квартальные результаты Dell Technologies, HP Inc. и Mosaic Co.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.